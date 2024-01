Avverse condizioni meteo: raffiche di vento, l’avviso del Sindaco di Benevento Previste anche precipitazioni nevose Mastella invita ad essere prudenti

La Protezione civile regionale ha emesso un avviso per le avverse condizioni meteorologiche (dalle ore 22 del 19 gennaio e fino alle 24 ore successive); in particolare per il Sannio sono previste “precipitazioni prevalentemente nevose, con apporto al suolo moderato, con quota neve in abbassamento fino a 500 metri, in attenuazione dal tardo pomeriggio e venti forti con possibili raffiche”. Pertanto, il sindaco di Benevento Clemente Mastella invita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per raffiche di vento:

– osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario;

- prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, a segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;

- assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento.