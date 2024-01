Festa polizie locali, Bosco: si rinnova impegno al fianco dei cittadini "È stata una giornata importante per gli operatori delle Polizie Locali"

Giornata di festa per le Polizie locali della Campania che ieri mattina si sono ritrovate presso la Cattedrale di San Matteo di Salerno per celebrare il Patrono del Corpo, San Sebastiano Martire. La celebrazione della Santa Messa è stata presieduta da Sua Eccellenza Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno – Campagna – Acerno, e animata dal Coro della Diocesi di Salerno.

All’iniziativa, organizzata dalla Scuola regionale di Polizia Locale di Benevento, in collaborazione con il Comune e il Comando della Polizia Locale di Salerno, hanno preso parte i Comandanti delle Città campane e gli operatori dei rispettivi Corpi, oltre a numerosi sindaci dei Comuni campani con i relativi gonfaloni, a cominciare dal sindaco di Salerno Enzo Napoli.

Per il Comando di Benevento hanno partecipato il Comandante Fioravante Bosco, gli agenti Antonio De Soricellis, Giovanni Luca Ciampi, Sabatino Cimino, Luigi Basile e Raffaele Iannone, e il decano dei messi comunali Sergio Gagliardi, che con l’occasione hanno visitato la Cripta e la Cappella del Tesoro.

“È stata una giornata importante per gli operatori delle Polizie Locali per rinnovare un impegno a fianco dei cittadini a garanzia della loro sicurezza e dei percorsi di legalità per assicurare la civile convivenza. La cittadinanza ha ritrovato tanta fiducia nella Polizia Locale, un premio per il cambiamento che stiamo portando avanti dal 2019. Essere parte del processo di rivoluzione ha inevitabilmente portato a sacrifici personali e familiari. L'auspicio è che questi sacrifici possano essere sempre superati dalle soddisfazioni, e dalla consapevolezza che si è accresciuta enormemente la competenza dei tanti colleghi che collaborano con me”, ha dichiarato per l’occasione il Comandante dei caschi bianchi Fioravante Bosco.