De Longis (Pd): "Solidarietà a Rummo, pasta è bipartisan" La riflessione del consigliere provinciale e comunale a Benevento per il Partito Democratico

“Desidero esprimere tutta la mia solidarietà a Cosimo Rummo, in queste ore investito da una tweetstorm scaturita dalla improvvida visita di Salvini al suo pastificio".

Così il consigliere provinciale e comunale a Benevento per il Partito Democratico.

"Innanzitutto i fatti: Salvini, ministro di un governo espressione di una maggioranza parlamentare liberamente e democraticamente eletta, viene in visita (elettorale) nel nostro Sannio, chiedendo di poter prendere visione di persona di quella che è oggettivamente una autentica eccellenza industriale del nostro Sannio, che agisce meritoriamente in tutto il mondo con notevole successo, risorta quasi miracolosamente dal disastro provocato dall’inondazione del 2015.

Salvini è in questo momento un ministro della Repubblica Italiana. Non è pensabile che gli si possa negare l’accesso e che si possa non essere massimamente cordiale con lui e la sua delegazione, ci mancherebbe altro!

Purtroppo questa visita istituzionale è stata immediatamente trasformata e spettacolarizzata dai social trasformandola in una occasione divisiva e polarizzante.

Fin qui i fatti. Purtroppo sui social non contano, appunto, i fatti ma la percezione che di questi hanno le persone che li frequentano e il giudizio che ne danno. Purtroppo scatta l’hashtag #boicottarummo, che trova facilmente larga condivisione, fenomeno a mio avviso del tutto ingiustificato se vogliamo attenerci a ciò che realmente è avvenuto: Rummo e la sua eccellente azienda non erano affatto in cerca di una non richiesta pubblicità e visibilità, si sono limitati a mettere in campo ciò che era doveroso ed inevitabile: accogliere cordialmente il ministro delle Infrastrutture e la sua delegazione. Cosa altro si poteva fare?

E allora: finiamola una buona volta di cedere alla logica distorsiva dei social, non è accaduto nulla di sconveniente e ricordiamoci che la pastasciutta (soprattutto se di ottima qualità come in questo caso) è assolutamente e incontrovertibilmente bipartisan”.