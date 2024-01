Un'eccellenza del Sannio a Sanremo: Guarino Natural Garden torna al Festival Conserve, estratti, confetture per i piatti della chef del festival e nelle postazioni trucco

L'eccellenza del Sannio ancora in vetrina nella principale manifestazione italiana. Sì, perché l'azienda Guarino Natural Garden di Montesarchio torna a Sanremo, con i suoi prodotti naturali ormai veri e propri must delle migliori tavole italiane.

Già nella scorsa edizione del Festival la chef Rosalba “Alba” Marte aveva puntato sui prodotti della famiglia Guarino: nel 2024 le prelibatezze di Guarino Natural Garden saranno ancor più protagoniste della kermesse.

Innanzitutto nelle due cene di martedì 6 Febbraio e Giovedì 8 Febbraio, con piatti ancora top secret, ma preparati coi prodotti che chef Alba ha selezionato personalmente nell'azienda dei Guarino.

La Chef infatti ha visitato l'azienda lo scorso giovedì 18 Gennaio, rimanendo colpita dalla genuinità dei prodotti, dal dinamismo che Stefano, Agostino e Luigi, giovanissimi fratelli a capo di Guarino Natural Garden, hanno saputo mettere in campo in un'azienda virtuosa e rispettosa dell'ambiente e dei consumatori.

Piatti top secret dunque, ma di certo nel “paniere” che Guarino Natural Garden porta a Sanremo ci saranno tutte le ottime conserve made in Sannio, dalla passata di pomodoro ai datterini gialli e rossi in acqua, alle gustosissime confetture, in particolare quella ai peperoni e non solo.

E Guarino a Sanremo ci sarà ma non solo in tavola infatti: in base a un accordo con un'azienda leader nella cosmetica, nell'acconciatura e nel make up come Vitality's, ci saranno postazioni trucco dove gli ospiti potranno degustare gli estratti di frutta di Guarino Natural Garden e le loro confetture.

Un premio al lavoro e al coraggio di un'azienda giovane e che puntando solo sull'eccellenza della natura e sul rispetto dei suoi frutti produce prelibatezze tali da risplendere nella principale kermesse italiana. E se un'altra eccellenza caudina, il compianto Domenico De Masi, disse “Se vuoi capire l'Italia, c'è poco da fare, devi guardare Sanremo”, parafrasandolo si può dire che se si vuole assaggiare l'Italia si devono assaggiare i prodotti di Guarino Natural Garden.