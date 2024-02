Asl Bn, operativa da stasera la nuova sede di Continuità Assistenziale ad Apice Nuovi locali per l'ex guardia medica operativa dalle 20 nello stesso stabile del Comune

L'ASL Benevento intensifica il proprio impegno per migliorare l’attività di Emergenza e Urgenza nel territorio ed è lieta di annunciare l'apertura stasera alle ore 20 della moderna Sede di Continuità Assistenziale nel Comune di Apice. Si tratta della ex guardia medica situata in piazza della Ricostruzione, adiacente al Comune, la struttura è progettata con caratteristiche impiantistiche e architettoniche all'avanguardia, con particolare attenzione all'abbattimento delle barriere per garantire comodità e accessibilità a tutti i cittadini.

La sede dispone di un ampio parcheggio dedicato ai mezzi sanitari, di posti riservati per persone con disabilità e offre comfort ottimali sia per i cittadini che per gli operatori.

Il sindaco di Apice, Angelo Pepe, ha espresso grande soddisfazione per l'apertura della nuova sede e ringrazia il direttore generale dell'ASL, Gennaro Volpe, per aver risposto alle esigenze della comunità, allocando la Continuità Assistenziale in una zona centralmente ubicata e facilmente accessibile. L'ASL Benevento continua a impegnarsi per offrire servizi sanitari di qualità, promuovendo la salute e il benessere della popolazione.

La struttura è stata concessa in comodato d'uso dal Comune.