Benevento in maschera: si festeggia martedì grasso In villa l'elezione della mascherina più bella

La Proloco di Benevento con la collaborazione dell’Ente Sportivo Libertas e con il patrocinio del Comune di Benevento organizza il Carnevale Beneventano evento inserito nel “Liber Fest”, che sarà un’edizione speciale dopo gli anni di stop. Benevento in Maschera: tutta la città sarà protagonista della sua festa. Anche i cittadini di

tutte le età, in gruppi mascherati o con maschere singole, potranno sfilare nella villa Comunale di Benevento e partecipare a un concorso a premi per la maschera più bella. È una delle novità del Carnevale, che torna nel cuore della città Martedì 13 Febbraio, con una nuova formula che unirà lo spettacolo al coinvolgimento delle persone. La manifestazione avrà inizio alle 15,30 con intrattenimento in Villa Comunale curato dall’ASD Enjoy Sport diretta da Francesca Madonna e dal DJ Mimmo Tisi.

Durante la manifestazione saranno premiate le maschere più belle come, la più colorata, la più elaborata, la più curata nei dettagli, la più rappresentativa del Carnevale, possono partecipare maschere singole.