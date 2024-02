Mastella su Sanremo: per Geolier episodio un po' razzistico, ineffabile Fiorello Il sindaco di Benevento commenta la 74esima edizione del festival

“Mi ha fatto dispiacere l'episodio un po' razzistico contro Geolier. Non è il mio preferito ma sento le mie nipotine, che sono sue fans, e pensano che avrebbe meritato di vincere”.

Clemente Mastella, all'indomani della finalissima del festival di Sanremo, concede qualche riflessione sulla 74esima edizione della kermesse.

“Sono contento per Angelina Mango – aggiunge - conoscevo il papà, ed è davvero brava”.

E più in generale “Impeccabile la conduzione di Amadeus e ineffabile e incredibile Fiorello che conosco da quando faceva l'animatore in un villaggio che ho frequentato in Costa D'Avorio, tra noi è restato un buon rapporto”.