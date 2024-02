Benevento cardioprotetta: in centinaia per imparare le manovre salvavita Il capoluogo sannita tra le prime città al Sud ad intraprendere questo percorso

Poche manovre per affrontare situazioni di emergenza e imparare a salvare una vita. E' lo scopo alla base del corso di formazione di massa che si è svolto questa mattina al Palaparente.

Un ulteriore tassello nel percorso che porterà Benevento a meritare il titolo di città cardiprotetta. In centinaia questa mattina al Palaparente per il progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale che dopo l'installazione dei defibrillatori ha promosso il corso rivolto al mondo della scuola e delle associazioni.

Mastella: primato nel Mezzogiorno

“Nove persone su dieci possono essere salvate fuori dall'ospedale se si interviene nei primi 5 minuti – ha spiegato il sindaco Clemente Mastella –. Un obiettivo che non si può realizzare solo con i defibrillatori ma soprattutto insegnando più persone possibile ad utilizzarli quindi il mio appello è a conoscere queste manovre”.

"E' una delle iniziative di cui sono più orgoglioso – ha aggiunto - perché preserva e protegge la vita umana: siamo tra i primi al Sud ad avere il fregio ufficiale di Città Cardioprotetta e la prima nel Mezzogiorno ad organizzare un evento di formazione di massa sulla cardio-protezione. Abbiamo già posizionato dodici defibrillatori, di cui cinque nelle contrade e due nel quartiere più popoloso, il Rione Libertà. Continueremo con imminenti installazioni a Pezzapiana e nella zona del Teatro Romano. Il prossimo step saranno le scuole, invito i dirigenti scolastici a contattare l'amministrazione per avere i defibrillatori dove mancano e in quelle oggetto di lavori, come la Federico Torre e la Bosco Lucarelli, prevedremo spazi ad hoc. Nel Puc inoltre disporremo che gli spazi di cardio-protezione siano previsti in tutti gli interventi sul patrimonio immobiliare, condomini compresi. Dispositivi salva-vita ci saranno anche in luoghi che saranno rinnovati e riqualificati come la Stazione Centrale o il Federal Building di viale Atlantici", conclude il Sindaco.

Disostruzione, rianimazione e uso del defibrillatore

Il consigliere delegato alla sanità Luca De Lipsis ha aggiunto: "Questa giornata ha avuto un grande successo per il quale ringrazio gli istruttori di Squicciarini Rescue e i numerosi partecipanti: ripeteremo eventi formativi di questo genere anche in funzione di aggiornamento didattico. Con un bel lavoro di squadra, l'amministrazione di Clemente Mastella ha raggiunto sul cruciale versante della cardio-protezione risultati di eccellenza: siamo un modello per tutto il Centro-Sud".

Ha messo in evidenza l'importanza di questo appuntamento anche il vicepresidente dell'ordine dei medici Luca Milano: “Doveroso il nostro apporto, necessario conoscere le manovre salvavita perchè ognuno possa fare la propria parte”.

Manovre di disostruzione (adulto – bambino – lattante), rianimazione cardio polmonare e utilizzo del defibrillatore gli interventi al centro del corso “Manovre salvavita – ha spiegato Pasqualino Molinario, medico formatore dell'albero del cuore – da praticare in attesa dei soccorsi. Da oggi Benevento è più sicura grazie all'impegno di tanti cittadini che saranno capaci di interventi di grande importanza”.