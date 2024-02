Vaccini: il sannita Ascierto a breve su Nove a "Che tempo che fa" Ospite di Fabio Fazio con Burioni, per parlare di immunoterapia oncologica e terapie innovative

Il medico e ricercatore sannita dell'Istituto Pascale di Napoli, Paolo Ascierto, sarà questa sera ospite del programma “Che Tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Ascierto, oncologo, direttore dell'Oncologia Medica Melanoma Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli - sarà insieme al professor Burioni intorno alle 20 per parlare di vaccini, immunoterapia e melanoma.



Negli ultimi giorni infatti, come noto, è stato somministrato per la prima volta al Pascale il vaccino anticancro a mRNA per la cura del melanoma.



Nel merito Ascierto aveva precisato: “ "La nostra speranza è quella di poter dare una nuova e più efficace opzione terapeutica a quanti più pazienti possibili. Il vaccino, prodotto da Moderna si basa sulla stessa tecnologia adottata per quelli contro il Covid, cioè utilizzando mRNA sintetici progettati per 'istruire' il sistema immunitario a riconoscere specifiche proteine, chiamati 'neoantigeni', che sono espressione di mutazioni genetiche avvenute nelle cellule malate".

Il suo scopo non è quello di prevenire la malattia ma di aiutare e supportare il sistema immunitario dei pazienti a riconoscere e ad attaccare più efficacemente il tumore. "Certo, essendo una sperimentazione a 'doppio cieco' potremmo trovarci di fronte ad una dose di placebo. Secondo protocollo, infatti, né il paziente né l'oncologo sanno cosa gli è stato iniettato. Lo sapremo alla fine".