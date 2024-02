Dalle confetture agli estratti: a Sanremo tutti pazzi per Guarino Natural Garden Da Diletta Leotta a Miss Italia: i prodotti dell'azienda di Montesarchio fanno breccia al festival

“Un'esperienza meravigliosa, gratificante”. Così la famiglia Guarino, che guida l'azienda montesarchiese Guarino Natural Garden, commenta la partecipazione all'ultimo festival di Sanremo. Secondo anno che l'azienda caudina, che si occupa di coltivazione di fragole, frutta, ortaggi biologici e alla produzione di confetture, estratti e altre prelibatezze dove la materia prima è rigorosamente “chez Guarino”.

Come noto i prodotti di Guarino Natural Garden sono tra i preferiti di Chef “Alba”, ovvero Rosalba Marte, che ci ha fortemente puntato, visitando personalmente l'azienda di Montesarchio, per preparare alcuni dei piatti serviti nelle serate al Morgana Bay e al Grand Hotel des Anglais.

Protagoniste le ottime conserve di Guarino Natural Garden e anche la confettura di peperoni, vera e propria chicca della produzione della giovane azienda montesarchiese, abbinata a un ottimo caciocavallo per deliziare i palati del festival.

Non solo: gli estratti di frutta prodotti da Guarino Natural Garden sono stati protagonisti nelle postazioni trucco grazie a una collaborazione tra l'azienda sannita e il gruppo Vitality's “Un dettaglio – spiega Luigi Guarino, uno dei fratelli alla guida dell'azienda – che ci ha permesso di stare molto più a contatto con gli artisti, ricevendo feedback molto positivi per i nostri prodotti e anche incuriosendo tanti personaggi riguardo al nostro territorio: siamo molto soddisfatti dunque per questa esperienza di cui facciamo tesoro per crescere e migliorare ancora”.

Da Gabriele Povia a Miss Italia 2023 Francesca Bergesio a Diletta Leotta in tanti hanno degustato e apprezzato gli ottimi prodotti di Guarino Natural Garden e dunque del Sannio: declinando l'eccellenza agroalimentare e il chilometro zero nel miglior modo dando lustro al territorio, alle sue aziende e al coraggio di giovani che restano e fanno grandi cose.