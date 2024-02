Sannio Valley: il digitale per promuovere le aree interne Questa mattina la firma del protocollo d'intesa con il Comune di Benevento

Creare, attraverso il digitale, condizioni di sviluppo nelle aree interne per favorire la crescita di nuove imprese e fermare la fuga dei giovani.

Sono gli obiettivi dell'associazione Sannio Valley che oggi ha firmato un protocollo d'intesa con il Comune di Benevento.

Il partenariato è stato sottoscritto dal presidente di Sannio Valley, il professore Carlo Mazzone, docente di Informatica all'Istituto Tecnico Lucarelli di Benevento, e primo professore italiano, ad entrare, nel 2021, nell’elenco dei dieci finalisti del Global Teacher Prize, il più importante riconoscimento mondiale, sotto le insegne dell’Unesco, per gli insegnanti.

Mission di Sannio Valley, che punta allo sviluppo socio- culturale ed economico, è creare un ecosistema collaborativo tra imprese, istituzioni ed enti di formazione, promuovendo l'insediamento di nuove imprese e lo sviluppo di quelle già esistenti.

Incentivare lo sviluppo e fermare la fuga dei giovani

Un progetto che il sindaco Mastella ha deciso di sostenere fortemente, mentre il consigliere comunale Alboino Greco ha evidenziato: “Il Comune di Benevento è il primo ente a sottoscrivere questo accordo. Ne seguiranno altre perché si vogliono aggregare tutte le risorse necessarie per la promozione del territorio”.

Fermare la fuga dei giovani e promuovere lo sviluppo gli obiettivi messi in evidenza dal presidente Carlo Mazzone: “Sannio Valley ha in sé tutte le competenze (digitali e di formazione) e scommette nel prendere al volo il vento del digitale per far riscoprire a questi territori la possibilità di crescita e per tenere qui i nostri ragazzi che sono la risorsa più importante. Sannio Valley è un catalizzatore per far comprendere che il Sannio dovrà essere terra di nuove opportunità lavorative, stiamo immaginando di costruire un posto in cui le aziende possano trovare sviluppo. In questo momento c'è una tempesta perfetta al contrario che possiamo e dobbiamo sfruttare”.