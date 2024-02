Sportello di consulenza legale e notarile gratuita per i volontari Presentato ieri a Benevento il nuovo servizio del Centro servizi per il Volontariato Sannio-Irpinia

Presentato a Benevento dal Centro servizi per il Volontariato Irpinia – Sannio il nuovo Sportello di consulenza legale e notarile gratuita per i volontari fruibile presso le sedi e gli sportelli territoriali del CSV presenti nelle due province.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato più di 70 associazioni sia della provincia di Benevento che di Avellino, sono intervenuti il consigliere del direttivo del CSV Irpinia Sannio Pasquale Orlando, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il direttore del CSV Maria Cristina Aceto, gli avvocati Mario (Marvin) Tomasiello e Stefano Addabbo dello studio legale “TA”, e Stefania Pavone, presidente dell’Ordine degli Avocati di Benevento.



Mensilmente il CSV Irpinia Sannio ETS renderà noto il calendario delle consulenze. Per il mese di marzo lo sportello sarà attivo martedì 12 dalle 14.30 alle 18.30 presso la sede operativa del CSV di Benevento in Viale Mellusi; martedì 19 marzo dalle 14.30 alle 18.30 presso la sede legale del CSV di Avellino in Corso Umberto I; e martedì 26 marzo dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso lo Sportello territoriale di Ariano Irpino in via XXV Aprile. Le associazioni potranno richiedere una consulenza gratuita contattando la segreteria del CSV al numero 0825786108 o inviando una mail ad info@cesvolab.it.

“Rilanciamo questa grande consulenza – ha rimarcato Pasquale Orlando - allargando i campi di azione facendo in modo che da un diritto già garantito, il tema del Terzo settore si possa allargare con l'attenzione di legali e notai per favorire i diritti di tutti”.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella si è soffermato sull'importanza del Centro servizi per il Volontariato “per consentire l'eliminazione delle diseguaglianze anche grazie al Volontariato che arriva dove lo Stato non riesce ad arrivare. L'operavo del Csv serve anche per dare una mano ai cittadini bisognosi per essere più vicini alle stesse istituzioni”.

“Fare in modo che il Centro servizio dle Volontariato possa essere un'agenzia di sviluppo per il Sannio e per l'Irpinia”. Questo l'obiettivo rimarcato dal direttore del CSV Maria Cristina Aceto: “Quest'anno il nostro Centro compie vent'anni. Un percorso lungo che abbiamo fatto insieme e oggi si perfezione grazie al vostro aiuto. Nono solo nella consulenza legale vi continueremo ad affiancare per consulenza sul lavoro ma il servizio si amplia con la presenza dell'Ordine degli avvocati. Un'attenzione non scontata”.

“Il ruolo sociale dell'avvocato che va rimarcato sopratutto nella divulgazione della legalità e la vicinanza ai soggetti fragili” ha infine ricordato il presidente dell'Ordine degli avvocati di Benevento, Stefania Pavone.