Sanità nel Sannio: affrontare le difficoltà con soluzioni non convenzionali Giornata del medico sannita celebrata al Teatro Comunale di Benevento

“Sono alla mia decima volta ma è sempre una grande emozione”. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Benevento Giovanni Pietro Ianniello saluta così la “Giornata del medico e dell'odontoiatra sannita”, celebrata nel Teatro Comunale Vittorio Emmanuele questa mattina.

“E' un momento di incontro tra i colleghi con cui si è condiviso un percorso e con i giovani medici che si avviano alla professione – aggiunge prima di fare il punto sul focus di quest'anno -. Non possiamo non guardare a quanto sta succedendo nel mondo: il bombardamento degli ospedali, i morti tra i medici. Vogliamo ribadire che questa è una professione di pace”.

E poi il futuro “I nostri giovani si dovranno confrontare con la medicina digitale e l'intelligenza artificiale che utilizzate in modo giusto strumento a vantaggio della professione e della salute dei cittadini”.

Non manca, a margine dell'appuntamento il commento sulla questione della demedicalizzazione del 118 “Apprezziamo gli sforzi fatti dal management dell'Asl per mettere in atto una copertura il più capillare possibile. E' chiaro che passare a soli 48 medici crea difficoltà ma è compito delle istituzione dare risposte anche con strumenti non convenzionali”.

Tante le cause che concorrono alla carenza di medici “Le scuole di urgenza-emergenza – prosgeue Ianniello - non hanno più appeal, tanti i giovani che scelgono altre specializzazioni o di guardare all'estero ma occorre affrontare la questione a livello centrale, altrimenti diventa un problema esplosivo e ci si dovrà rivolgere, come è successo in Calabria, a medici extra europei. Prima, però, si dovrebbe guardare ai professionisti ora inoccupati, magari creando prospettive concrete per chi dopo aver fatto da giovane l'urgentista, possa poi cogliere altre opportunità".

Sul palco per i saluti con Ianniello anche Carmine Chiusolo, Presidente Commissione Albo Odontoiatri.

Poi l'intervento del sindaco Clemente Mastella “Subito dopo il covid è stato evidenziato che il sistema è ormai inceppato. Occorrerebbero, secondo l'Oms 14/15 miliardi all'anno ne spendiamo 2 o 3. In Campania è ancor peggio. Abbiamo un'aspettativa di vita inferiore di 4 anni anche perchè tra la diagnosi e la cura passa troppo tempo, significa morire prima”.

Il sindaco poi evidenzia la necessità di intervenire sul fenomeno della migrazione sanitaria verso il Nord e sulle liste d'attesa.

Il consigliere regionale Gino Abbate, invece parla di “Un periodo difficile che non riguarda la sola Regione Campania. Criticità che partono da lontano e che è necessario arginare”.

“Stiamo andando – conclude - verso una sanità privatistica, una macelleria sociale. E' solo erogazione di servizi non cura delle persone. E' dunque necessario rompere il sistema per tornare alla cura.

La cerimonia è proseguita con la consegna delle pergamene per i 40 anni di laurea (laureati dal 1983), il Giuramento di Ippocrate e la consegna delle pergamene agli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (anno 2023).

40 Anni Di Laurea 1983 2023

Abate Ulderico, Agovino Francesco, Ambrosino Vincenza, Amelio Anna Silvana, Arigliani Raffaele, Aversano Arturo, Bellusci Giovannimichele Fernando, Calandra Maria, Calvanese Concenzio, Capocasale Fiorita, Caporaso Cosimo, Caputo Raffaele, Clemente Giovanni, Cocca Domenico, Cocchiaro Cecilia, Crisci Alessandro, Crispo Vincenzo, Cusano Carlo Ivan, Cutillo Giovanni Antonio, D'Alessandro Roberto, De Blasio Giovanni, De Cicco Giovanna, De Lucia Enrica, De Rosa Maria Rita, De Vita Giuseppe, Del Giacco Bruno, Dell'Unto Ugo, Di Blasio Vincenzo, Di Santo Alessandro, Esposito Angelo, Esposito Giuseppe, Falato Arnaldo, Farina Luigi, Giangregorio Anna Maria, Iacobacci Luigi, Insogna Maria Assunta, Izzo Giuseppe, Lamparelli Elvira, Mancini Marcello, Mazza Ermanno, Megueni Riccardo, Meola Pietro, Mercurio Giovanni, Mignone Enrico Angelo Maria, Miranda Giuseppe, Molinaro Giovanni Battista, Montella Antonia, Mucci Osvaldo, Nicolino Antonio, Orlando Gino, Pagnano Gemma Carmelina, Palumbo Pasquale Carmine, Pascarella Francesco, Petrone Michele, Picone Costantino, Pilla Giuseppina Gerardina Rosa, Principe Pellegrino, Ranieri Graziella, Raviele Antonio, Raviele Marco, Riccardi Riccardo, Salomone Megna Angelo, Sannino Antonio, Santagata Pasquale, Santamaria Giuseppe, Tazza Emilio Alfredo, Tresca Domenico, Veltro Franco, Verrilli Maria Adelaide, Wanderlingh Patrizia, Zollo Enrico, Zotti Filippo, Zotti Sergio.

Giuramento di Ippocrate Neo medici 2023

Abate Angela, Arganese Caterina, Calabrese Elisa, Camerino Rossella, Cervone Alberto, Ciaburri Rosaria, Cilento Fernanda, Cocca Valeria, Crisci Michela, Crisci Michele, Cusano Sara, Cusati Giorgia, D'Andrea Ilenia, De Blasio Floriana, De Cecio Lydia, De Nicola Emanuela, Febbraro Elisa, Gloustianou Georgia, Goglia Maria Serena, Goglia Pietro, Izzo Giovanna, Izzo Silvia, Lupo Dolores, Massaro Maria Margherita, Massimo Giandonato, Maturo Luca, Mazzarelli Vittorio, Panella Ilaria, Parziale Annalina, Pascale Annamaria, Perna Marilena, Perugini Enrico, Petruccelli Emiliano, Pigna Carmen, Politano Domenico, Rossi Anita, Tariello Arianna, Vaporieri Alessia, Vetrone Luciano, Viglione Aurora, Zeoli Fabio, Zurlo Pio.

Neo odontoiatri

Abate Vittorio, Chiusolo Giuseppe, Ciaglia Luca, De Dominicis Rossella, Di Lorenzo Domenico, Di Palo Maria Pia, Guerrera Gaya, Puzio Matteo, Verdino Flavia.