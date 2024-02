Nel Sannio dopo lo sport... visita ai musei della Provincia L'esperienza delle atlete e i loro accompagnatori della V edizione della "Coppa Campania 2024"

Le atlete e i loro accompagnatori della V edizione della "Coppa Campania 2024", Open di Ginnastica Ritmica, promossa dal Comitato Regionale Asi Campania, con la Polisportiva Bellona e l'Ansmes Campania presso il

PalaTedeschi di Benevento, hanno visitato oggi la Rete Museale della Provincia.

Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi che ha coordinato questa sinergia sport-cultura curata dal Dirigente del Settore Amministrativo Nicola Boccalone e dal responsabile della Rete Museale Alfonso Pacilio.

Nei giorni scorsi è stata infatti concordata, anche ai fini promozionali del territorio e per valorizzare la Rete Museale della Provincia, una visita guidata ai Musei dell’Ente che è proprietario anche del PalaTedeschi, la imponente struttura polifunzionale di via Rivellini che ospita la Coppa Campania 2024 di Ginnastica Ritmica.

L’iniziativa ha avuto un grande successo: le Sale del Museo del Sannio e di Arcos, con il Tempio Egizio della Dea Iside, sono state affollate dai partecipanti all’evento sportivo che ha saputo coniugare egregiamente

sport, cultura e crescita sociale.

Il Presidente della Provincia Lombardi, nel complimentarsi con gli ideatori dell’iniziativa, ha voluto ringraziare il Comitato Regionale Asi Campania, con la Polisportiva Bellona e l'Ansmes Campania per la collaborazione e ha dato appuntamento a tutti per un nuovo appuntamento tra le eccellenze paesaggistiche,monumentali, archeologiche, artistiche e storiche del Sannio.