Musica alta in centro storico a Benevento: la denuncia del comitato di quartiere "Piazza Piano di Corte è diventata una discoteca a cielo aperto"

"Ancora una volta, in tarda sera, i residenti hanno dovuto allertare le Forze dell'Ordine. Ancora una volta il Comune ha dimostrato di non essersi attivato per garantire il rispetto delle ordinanze emanate dallo stesso Ente.

Ieri sera, infatti, Piazza Piano di Corte è diventata una discoteca a cielo aperto! ".

Così il Presidente del Comitato di Quartiere Centro Storico di Benevento, Luigi Marino torna sui problemi del centro storico legati alla movida fracassona.

"Le immissioni sonore hanno raggiunto livelli tali da impedire la normale vita dei residenti, assordati dalla musica (per avere un'idea di quanto avvenuto basta collegarsi alla pagina Facebook del Comitato di Quartiere: https://fb.watch/qHiTmxPeaF/).

Non sappiamo se l'esibizione fosse autorizzata o meno, ma la circostanza ha poca importanza perché non si può consentire che si superi la soglia della normale tollerabilità.

Sono dovuti intervenire i Carabinieri, che ringraziamo, ma della Polizia Municipale, sembra, non si sia visto agente.

Eppure, dovrebbe essere competenza di tale corpo vigilare sul rispetto delle ordinanze.

Ci domandiamo e domandiamo al Comune: dove vogliamo arrivare? Stasera dobbiamo aspettarci una replica?".