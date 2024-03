Sannio Europa, la Cgil chiede partecipazione e chiarezza Lo scorso venerdì si è tenuta un’assemblea dei lavoratori dell’agenzia provinciale

"Lo scorso venerdì 8 marzo si è tenuta un’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Agenzia Provinciale Sannio Europa, un incontro fortemente voluto dalla Cgil per affrontare una serie una serie di questioni riguardanti l'azienda, ma prima ancora si è reso necessario stigmatizzare, da parte del sindacato, l'atteggiamento dell'agenzia che, in maniera ripetuta tende a trascurare, evitando il più delle volte, la legittima partecipazione sindacale (quindi dei lavoratori) alle principali decisioni aziendali che, naturalmente, portano con sé delle conseguenze che, giocoforza, riguardano chi ci lavora".

Così Domenico Raffa, Segretario Generale FP CGIL BN che prosegue "Solo dopo ripetuti solleciti, da parte del sindacato, l'agenzia ha reso nota una rivisitazione del funzionigramma e dell'organizzazione aziendale che è stata, tra l'altro, formalmente contestata dal sindacato, proprio a seguito dell'assemblea, in quanto ritenuta carente da un punto di vista formale e sostanziale di motivazione e di presupposti tecnici. Rimane ancora una volta inevasa, invece, la richiesta del sindacato di essere ricevuto dal socio unico (Provincia di Benevento) in ordine al futuro della società partecipata e quindi dei dipendenti degli importanti servizi che la stessa eroga al Territorio".