Laurea a Gigi D'Alessio: inviti esauriti in pochi minuti a Benevento Un po' di delusione e qualche protesta, il direttore Ilario chiarisce

Sono andati esauriti in pochi minuti gli inviti gratuiti per assistere alla cerimonia della laurea honoris causa per scrittura pop che il conservatorio Nicola Sala di Benevento ha deliberato di assegnare a Gigi D'Alessio.

Questa mattina, presso l'istituto di via Mario La Vipera, la distribuzione dei tagliandi gratuiti messi a disposizione per la cittadinanza. Tagliandi in numero limitato e dunque subito terminati.

Comprensibile un po' di delusione e qualche protesta per chi non è riuscito a munirsi dell'invito per assistere all'evento in scena domani sera al Teatro Comunale Vittorio Emmanuele, ma il direttore del Conservatorio Giuseppe Ilario chiarisce “Ci aspettavamo tanto pubblico, la distribuzione è avvenuta in pochi minuti, lo immaginavamo. Siamo comunque felici che ci sia stata attesa ma occorre considerare che il Teatro Comunale ha soli 300 posti. Benevento non ha, infatti, un luogo più grande, ad eccezione del Teatro Romano, ma in questo periodo non era possibile programmare un evento all'aperto. Da considerare, poi, che non si tratta di uno spettacolo ma di una cerimonia per il conferimento della laurea Honoris causa che il consiglio accademico ha deliberato all'unanimità. Dobbiamo poi tener presente che la laurea sarà seguita dalla comunità de Conservatorio: dai suoi docenti e dai suoi allievi e dunque la disponibilità era limitata, comunque parliamo di un congruo numero, che abbiamo comunque preferito mettere a disposizione della cittadinanza”.

Poi il direttore Ilario chiarisce le ragioni della scelta dell'istituto: “Un grande artista che, peraltro, ha già il diploma di vecchio ordinamento in pianoforte. Quindi parliamo di un collega che ha saputo gestire con professionalità la sua carriera diventando uno dei più grandi della canzone pop italiana. Il riconoscimento pop è peraltro particolarmente adatto. Un indirizzo di studi nuovo codificato da pochi anni dal Ministero”.