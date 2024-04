Ospedale Sant'Agata, Rubano: De Luca ci deve una risposta Il deputato di Forza Italia: serve un incontro urgente con il Governatore

“La situazione presso l'Ospedale Sant'Agata de Goti richiede una risposta immediata. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi o indecisioni. È giunto il momento di agire con determinazione. Abbiamo svolto un consiglio comunale aperto a Sant’Agata dei Goti. Dopo una settimana c’è stata l’assemblea dei Sindaci che ha nuovamente richiesto un incontro con la dg Maria Morgante per discutere questioni cruciali riguardanti la strutturazione ospedaliera a Sant’Agata. Tuttavia, finora non si è ottenuto alcun riscontro soddisfacente. È evidente che la deludente dg non ha il potere decisionale, ma agisce come esecutrice delle volontà del Governatore De Luca.

Rivolgersi direttamente a De Luca è diventata l'unica via percorribile per garantire l'attuazione del Decreto 41/19 e salvaguardare il futuro dell'Ospedale Sant'Agata. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo in inutili discussioni burocratiche. È cruciale ottenere risposte concrete e azioni immediate.

Sorge il sospetto che alcuni possano intenzionalmente procrastinare le mosse per evitare un confronto diretto con De Luca e garantirsi una eventuale intesa post elezioni europee. Non possiamo consentire che interessi personali o politici influenzino la nostra capacità di agire per il bene della comunità.

Pertanto, chiediamo un incontro urgente con il Governatore De Luca per discutere delle questioni prementi riguardanti l'Ospedale Sant'Agata. È giunto il momento di agire con determinazione e responsabilità per garantire la qualità e l'accessibilità delle cure mediche per tutti i cittadini” così in una nota a sua firma l’onorevole Francesco Maria Rubano.