Tutoraggio educativo, c'è l'avviso per formare l'elenco dei soggetti accreditati Per ridurre le condizioni di svantaggio e vulnerabilità dei minori

L'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicato l'avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse finalizzate a costituire l'elenco dei soggetti accreditati ad effettuare il servizio di tutoraggio educativo.

"Il tutoraggio educativo - spiega l'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola - è un punto fermo del welfare comunale rivolto alla riduzione delle condizioni di svantaggio e vulnerabilità dei minori. Con un collaudato sistema in cui vengono impiegati specialisti (gli educatori in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento regionale attuativo della Legge n.11/07) si realizzano percorsi di sostegno educativo e didattico in favore di minori con problematiche relazionali e comportamenti che indicano rischio di emarginazione sociale e devianza".

Il servizio è rivolto a minori tra i 6 e 18 anni non compiuti residenti nei territori dei Comuni dell'Ambito B1 (Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio). L'ente accreditante è il Comune di Benevento, quale capofila.

"Attraverso questa forma di aiuto, che viene attuata secondo l'erogazione del voucher sociale ai soggetti accreditati, si realizza un intervento socio-educativo teso a stabilire un rapporto individuale con l'educatore: l'obiettivo è riconoscere ed eradicare le fonti di vulnerabilità nel contesto di vita allargata del minore (casa, scuola, ambienti sociali)", conclude l'assessore.

Nell'avviso, consultabile in forma integrale al seguente link (dove è scaricabile anche il modulo di accreditamento) https://www.comune.benevento.it/ambitob1/2024/03/11/avviso-pubblico-per-lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-per-la-costituzione-di-un-elenco-di-soggetti-accreditati-alla-fornitura-del-servizio-domiciliare-di-tutoraggio-educativo-area-re/ - si legge che le istanze dovranno pervenire, entro le ore 12:00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso avvenuta in data odierna, esclusivamente tramite posta certificata all'indirizzo pszambito1@pec.comunebn.it.