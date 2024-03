Parte la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica della Lilt Fino al 24 marzo l'iniziativa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di adottare un corretto stile di vita per vincere i tumori. E’ questo l’intento della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica organizzata ogni anno dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che si svolgerà da oggi al 24 Marzo. L’edizione 2024 della campagna porta il claim: “Diventa Influencer di te stesso” per mettere l’accento su quanto sia fondamentale la responsabilità di ognuno di noi nelle scelte quotidiane e sulla consapevolezza che i nostri comportamenti e il nostro stile di vita possono incidere in maniera notevole nella lotta per vincere il cancro. Anche per l’edizione 2024 l’olio extravergine di oliva italiano si conferma il simbolo della campagna e, quest’anno, grazie alla collaborazione con UNAPROL (Consorzio Olivicolo Italiano), saranno distribuite bottiglie di olio EVO di qualità fornite dal Consorzio UNICO (Unione Cooperative Olivicole) in tutte le sezioni Lilt sul territorio italiano. Dunque, anche presso la sede Lilt di Benevento (in via Martiri d'Ungheria, n.21), sarà possibile acquistare l’olio Lilt che -come ricorda il presidente dell’Associazione di Benevento, Salvatore Francione- è un vero e proprio alimento nutraceutico ed un alleato per la salute poiché, grazie alle sue numerose proprietà nutrizionali, svolge un ruolo prezioso nella prevenzione di malattie cardiovascolari, gastrointestinali, neurologiche e tumorali. Sempre Francione, inoltre, ricorda che durante la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica è altresì possibile effettuare (previa prenotazione ai numeri: 0824-313799 e 334-1481137) visite di controllo (presso l’ambulatorio Lilt) e screening di prevenzione in senologia, ginecologia, eco addome, ecodoppler, ecocardio e dei tumori della pelle. Grazie al contributo della vendita dell’olio durante la SNPO, la Lega Italiana per a Lotta contro i Tumori continuerà a diffondere la cultura della prevenzione oncologica come metodo di vita. Attraverso i 400 ambulatori dislocati su tutto il territorio nazionale, i volontari al servizio della comunità e le 106 Associazioni Provinciali, la LILT si pone l’obiettivo di ridurre l’incidenza e la mortalità del cancro tramite le attività di educazione sanitaria, gli esami preventivi e l’assistenza per i malati e le loro famiglie.