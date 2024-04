Per Benevento e Sannio stop idrico dal 4 al 6 aprile: tutte le zone interessante Le indicazioni di Gesesa e l'elenco dettagliato delle zone coinvolte in città e provincia

Benevento si prepara ad affrontare lo stop idrico dei prossimi giorni. Da giovedì a sabto niente acqua in numerose zone della città e della provincia.

Una sospensione idrica necessaria per la risoluzione delle interferenze IN610-IN612-IN613 della nuova linea ferroviaria A.V. Napoli – Bari (tratta Cancello – Benevento) e opere accessorie con esistente condotta dell’Acquedotto Campano DN 500.

Gesesa dunque ricorda che dalle 16 di giovedì 4 aprile e fino alle 16 di sabato 6 aprile, salvo imprevisti, sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti zone:

Zona Capodimonte IACP e intero quartiere compresa zona di Ponte Valentino (compreso ASI) fino a contrada Saglieta;

Contrade Coluonni e San Cumano

Contrade Nord (Francavilla, Bonavita, Lammia, Caprarelle, Imperatore, Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, San Francesco, Spezzacatene, Sponsilli ed Olmeri);

Zona Torre Palazzo, San Vitale, Contrada Olivola e Sant’Angelo a Piesco;

Zona San Liberatore e Monteguardia;

Distretto Via Avellino e traverse, via Perasso e traverse, Piazza Risorgimento e traverse, Via Sandro Pertini, Via Domenico Mustilli, Viale dei Rettori e traverse, via Colle Vaccino fino alla rotonda di San Pasquale e traverse, Piazza Castello e la parte alta del Corso Garibaldi (fino a Piazza Federico Torre), Via Annunziata (dalla Rocca dei Rettori a Via Rampa Annunziata inclusa), Piazza Arechi II e traverse, Piazza Piano di Corte (parte destra in direzione Sant’Agostino), Piazza Vari, Via Michelangelo Schipa;

Distretto Viale Atlantici e traverse, Viale Mellusi e traverse, Via Calandra e traverse, Via Pietro Nenni e traverse, Via Tommaso Bucciano e traverse, Via Meomartini e traverse fino a Cretarossa, compreso;

Distretto Pacevecchia (tutta la zona), Via F. Rosselli e traverse, Via Cifaldi e traverse, Via Alfredo Paolella, Viale Aldo Moro e traverse, Via A. Gramsci e traverse, Via Pacevecchia e traverse, fino a contrada Ponte delle Tavole, compreso.

Si precisa che per le contrade di Cancelleria e Piano Cappelle, solo in caso di consumi ordinari, l’erogazione è garantita dalla capacità di compenso del serbatoio “Cancelleria”.

Gesesa SpA onde attenuare i disagi derivanti dall’interruzione idrica ha predisposto un servizio sostitutivo di autobotti ad uso potabile che è stato recepito e messo a disposizione dai soggetti che dovranno realizzare i lavori indicati in oggetto. Di seguito si riporta l’elenco degli orari e dei punti di stazionamento dei servizi sostitutivi di autobotti previsti:

Presidio Fisso P.zza Risorgimento area Mercato operativa dalle ore 16:00 del giorno Giovedì 04 Aprile fino alle ore 16:00 di Sabato 06 Aprile;

Presidio Fisso, in Via Benito Rossi operativa dalle ore 16:00 di Giovedì 04 Aprile fino alle 16:00 di Sabato 06 aprile;

Zona Capodimonte, presidio fisso, nel parcheggio antistante la Chiesa di S. Giuseppe Moscati, operativa dalle ore 16:00 di Giovedì 04 aprile fino alle ore 16:00 di Sabato 06 aprile;

Zona Pacevecchia, presidio fisso, in Via A. Gramsci, operativa dalle ore 16:00 di Giovedì 04 aprile fino alle ore 16:00 di Sabato 06 aprile.

Si prevedono inoltre due autobotti che, a richiesta, alimenteranno i compensi delle utenze sensibili a cui è stata inviata una specifica comunicazione in tal senso.

Una delle due suddette autobotti stazionerà alla Rotonda dei Pentri il Venerdi 05 Aprile dalle 12.00 alle 15.00 ed il Sabato 06 Aprile dalle ore 10.00 alle 12.00.

Gesesa ricorda ai cittadini di effettuare le eventuali scorte di acqua tra oggi e domani, evitando di ridursi tutti nella giornata di giovedì, altrimenti sarà altamente probabile una anticipazione dell’interruzione idrica a causa dello svuotamento dei serbatoi.

Informazioni relative al Comune di Melizzano

Il Comune di Melizzano è servito dall’acquedotto Regionale su alcune prese in località Torello e sui serbatoi principali del centro Urbano. Sfruttando i compensi disponibili a servizio dell’area urbana ed il pompaggio in rete dal pozzo Torello sarà possibile in fase emergenziale definire il seguente assetto:

Zona Torello: servizio garantito h24 (ad esclusione delle prese regionali);

Zona centro Urbano: l’erogazione sarà sospesa dalle 16:00 di Giovedì 04 aprile fino alle ore 16:00 di Sabato 06 aprile (in caso di riduzione del periodo di emergenza e/o in caso di maggior volume di compenso residuo disponibile, gli orari di sospensione dell’erogazione potranno subire variazioni in diminuzione).

Si prevede un servizio sostitutivo a mezzo presidio fisso di autobotte, che sarà installata nelle vicinanze della sede comunale dalle ore 16:00 di Giovedì 04 aprile e fino alla fine dell’emergenza.

Informazioni relative al Comune di Frasso Telesino

Il Comune di Frasso è alimentato principalmente da risorse idriche addotte dall’adduzione del Biferno e da condotta Alto Calore. Per tale ragione si potrà sopperire all’emergenza aumentando, nelle 24 ore della durata della stessa, l’alimentazione da adduzione ramo Alto Calore che andrà a rimpinguare i volumi di compenso dei serbatoi di testa principali. Si prevede comunque la chiusura notturna (dalle 00:00 alle 06:00) nell’intervallo temporale di disservizio del Biferno, ovvero la notte tra 4 e 5 Aprile e nella notte tra il 5 ed il 6 Aprile.

Informazioni relative al Comune di Ponte

Il comune di Ponte è fornito quasi esclusivamente dall’adduzione regionale del Biferno al serbatoio principale Ripa e da poche risorse endogene ancora in uso;

Per tutto il territorio comunale, ad esclusione di ASI, zona Piana, via San Dionigi e via Francigena che non subiranno interruzioni, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 16:00 Giovedì 04 aprile alle ore 16:00 di Sabato 06 aprile. È previsto il servizio sostitutivo a mezzo presidio fisso di autobotte dalle 16:00 di Giovedì 04 aprile fino alle ore 16:00 di Sabato 06 aprile, ovvero fino alla normalizzazione del servizio. L’autobotte sarà posizionata in prossimità del campo sportivo comunale.

Informazioni relative al Comune di Torrecuso

Il Comune di Torrecuso sarà interessato dall’interruzione dell’adduzione regionale del Biferno unicamente nella zona industriale di Torre Palazzo dove circa 30 utenze vedranno l’erogazione sospesa dalle 16:00 di Giovedì 4 aprile fino alle ore 16:00 di Sabato 06 aprile. Qualora necessario si potrà utilizzare una delle due autobotti itineranti nel periodo in cui stazionerà alla Rotonda dei Pentri, ovvero il Venerdì 05 Aprile dalle 12.00 alle 15.00 ed il Sabato 06 Aprile dalle ore 10.00 alle 12.00.