Una vita da Social: c'è la campagna itinerante di educazione alla legalità L’undicesima edizione si fermerà in provincia di Benevento nella mattinata di giovedì 4 aprile

L’undicesima edizione della campagna itinerante di educazione alla legalità “Una Vita da Social” organizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito ed il sostegno di Google, si fermerà in provincia di Benevento nella mattinata di giovedì 4 aprile. Il truck multimediale con a bordo personale qualificato della Polizia Postale sosterà a San Salvatore Telesino (BN), in piazza Pacelli, per offrire momenti di formazione a studenti e insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, volti alla sensibilizzazione e prevenzione sui rischi connessi all’utilizzo della rete Internet. Verranno affrontati argomenti quali sicurezza online, social network e cyberbullismo, che quest’anno saranno arricchiti con approfondimenti su educazione stradale e contrasto ad ogni forma di discriminazione.

“Una Vita da Social” è un progetto sempre al passo con i tempi il cui obiettivo è quello di diffondere tra i giovani la cultura della sicurezza online, promuovere una maggiore consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti che la rete offre, ma anche di prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione e molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione in merito all’uso delle “parole”. Gli studenti attraverso il diario di bordo www.facebook.com/unavitadasocial/ potranno lanciare il loro messaggio positivo contro il cyberbullismo.