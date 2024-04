Ospedale S. Agata: preoccupazione per possibile stop notturno pronto soccorso Le sollecitazioni del Movimento Civico per l'Ospedale

"È di questa mattina la notizia della possibile chiusura notturna del Pronto Soccorso del P.O. Sant'Alfonso Maria De'Liguori, dal prossimo 10 aprile. Chiediamo con urgenza chiarimenti, in merito, al Sindaco, massima Autorità Sanitaria sul territorio".

Così il Movimento Civico per l'Ospedale che prosegue "Quanto trapelato è diretta conseguenza del progressivo depotenziamento che da anni denunciamo con post, articoli, azioni e manifestazioni. Non abbiamo tralasciato nessun tentativo sino ad oggi, sacrificando spesso anche la nostra sfera personale.

Abbiamo cercato di essere traino, abbiamo camminato a fianco di chiunque manifestasse l'intenzione di combattere per l'Ospedale e continueremo a farlo. Saremo parte attiva e voce unanime, insieme a chi lotta per il De'Liguori.

Non lo abbiamo mai fatto per vanagloria o per ambizioni politiche, lo abbiamo dimostrato. Non risponderemo più a certe accuse e invitiamo tutti ad andare oltre perché la causa dell'Ospedale è più grande.

C'è bisogno di collaborazione e noi ci siamo. Adesso è il momento di essere uniti come cittadini, di dimostrare che ci siamo laddove la politica si è disunita e ha perso".