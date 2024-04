Interruzione idrica: ecco le scuole di Benevento che resteranno chiuse Palladino: "Scuole non interessate da disservizi resteranno aperti"

Riguardo l'ordinanza sindacale per l'interruzione idrica il consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino ricorda che un'ordinanza sindacale ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per i giorni venerdì 5 e sabato 6 aprile. "Si tratta di una chiusura che riguarda esclusivamente i plessi ubicati nelle zone interessate dalla sospensione idrica, quelle ubicate nelle zone dove l'acqua sarà regolarmente disponibile naturalmente saranno regolarmente aperte", afferma Palladino.

In particolare i plessi scolastici pubblici che resteranno chiusi sono i seguenti:

Istituto Comprensivo Torre: Plesso Torre-via Sala, Plesso Nicola Sala-via Marmorale

Plesso Pacevecchia-via Cristoforo Ricci; Istituto comprensivo Giovanni Pascoli: Plesso Mazzini - piazza Risorgimento, Plesso Pascoli - via Pertini; Istituto comprensivo Sant'Angelo a Sasso: Plesso Sant'Angelo a Sasso - via Pascoli, Plesso Capodimonte - via Ciletti; Convitto nazionale Pietro Giannone: Plesso Pietà-via Camerario

Le scuole superiori pubbliche che resteranno chiuse sono le seguenti: Liceo Classico 'Giannone' - piazza Risorgimento, Istituto di istruzione superiore 'Alberti'- piazza Risorgimento, Istituto di istruzione superiore 'Galilei' - piazza Risorgimento,

Scuola Statale Liceo Guacci - via Calandra.



"Le scuole che sono ubicate in zone non interessate dal disservizio idrico resteranno naturalmente regolarmente aperte", conclude Palladino.