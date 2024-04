Benevento e Santa Sofia protagoniste nel videogioco Minecraft Il complesso di Santa Sofia nelle Mappe Longobarde del gioco. "Sarà un successo eccezionale"

Il gaming protagonista nella conoscenza della storia e della cultura sul periodo della dominazione longobarda in Italia. L'appuntamento sabato 13 aprile una giornata dedicata al gioco nelle città italiane del sito seriale Unesco "I Longobardi in Italia” con le due nuove mappe Longobarde per il videogioco Minecraft Cuore ideale dell'iniziativa sarà la città di Spoleto, in Umbria, che domenica 14 aprile ospiterà anche una giornata di gioco di ruolo, all'insegna dell'avventura a tema longobardo “Prima che il Gallo canti”.Sabato 13 aprile le sette località del sito seriale Unesco "I Longobardi in Italia.

I luoghi del potere (568-774 dC)" saranno in rete, in una giornata di gioco promossa con l'obiettivo di presentare ufficialmente al pubblico, in modo coordinato, le due nuove Mappe Longobarde ideate per il videogioco Minecraft .Centro ideale dell' iniziativa, organizzata dall'Associazione Italia Langobardorum in collaborazione con Maker Camp, sarà la città umbra di Spoleto (Pg), dove sarà presente Danilo Chiodetti, presidente dell'Associazione Italia Langobardorum, in compagnia di Marco Vigelini, fondatore e amministratore delegato di Maker Camp.

La manifestazione, che segnerà il lancio ufficiale delle due Mappe Longobarde per il videogioco Minecraft scaricabili gratuitamente online, prevede la presenza concomitante dei giocatori partecipanti, in ciascuna delle sette località del sito seriale Unesco dei Longobardi in Italia, collegate tra loro per l'occasione in diretta streaming. Queste le sette sedi coinvolte nell'evento: l'area della Gastaldaga e il complesso episcopale a Cividale del Friuli (Ud), il monastero di San Salvatore - Santa Giulia e l'area archeologica del Capitolium a Brescia, il Castrum con la Torre di Torba e la Chiesa di Santa Maria Foris Portas a Torba ea Castelseprio (Va), la Basilica di San Salvatore a Spoleto (Pg), il Tempietto del Clitunno a Campello sul Clitunno (Pg), il Complesso di Santa Sofia a Benevento e il Santuario di San Michele a Monte Sant'Angelo (Fg)."Quello dei Longobardi in Italia è uno dei pochi siti Unesco ad aver intrapreso la via del gaming, una via innovativa, che mira alla valorizzazione dei luoghi coinvolti, e ad avvicinare le giovani generazioni e nuovi pubblici al patrimonio culturale e ai suoi valori”, sottolinea Danilo Chiodetti, presidente dell'associazione Italia Langobardorum. “Portare, ancora una volta, i Longobardi all'interno di un videogioco come Minecraft ”, prosegue Chiodetti, “ci riempie di entusiasmo e siamo certi che, similmente al concorso per le scuole realizzato un paio di anni fa, sarà un successo eccezionale. Rivedere le 7 architetture costruite coi famosi "mattoncini" tipici di Minecraft e giocare tra i monumenti patrimonio mondiale ricostruiti, speriamo sia emozionante per gli utenti come lo è per noi"