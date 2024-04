Lunghe code lungo la Telesina per lavori. L'Anas: subito in azione con impresa Il giorno dopo il traffico in tilt per i rientri l'Anas spiega cosa è accaduto sulla Statale

L'Anas spiega il perchè della lunga coda che dal primo pomeriggio di ieri ha caratterizzato la circolazione lungo la Statale Telesina nel tratto tra Benevento e Paupisi dove sono in corso dei lavori per la messa in sicurezza del ponte Pantano.

In una nota la società spiega come “ in concomitanza con i rientri dell’esodo di Pasqua e soprattutto con la ripresa della circolazione dei mezzi pesanti (autorizzati al transito sul territorio nazionale a partire dalle ore 14), in direzione di Caianello si sono create alcune code.

Anas, di concerto con l’impresa esecutrice dei lavori, ha quindi attivato con tempestività il personale su strada (movieri) allo scopo di agevolare la circolazione.

Sempre di concerto con l’impresa, in relazione a particolari condizioni di traffico, Anas attiva (sempre quando possibile, per ragioni di sicurezza, in relazione alla fase di svolgimento dei lavori) una rimodulazione delle tempistiche degli impianti semaforici.

Le lavorazioni principali rientranti nell’appalto dei lavori riguardano gli interventi sugli impalcati in cemento armato, la manutenzione di alcuni elementi in calcestruzzo armato, il rifacimento dei cordoli, interventi di regimentazione idraulica e la realizzazione di nuove barriere stradali e nuova pavimentazione, con giunti di dilatazione.

Le attività sono finalizzate ad elevare gli standard di sicurezza e percorribilità dell’infrastruttura, innalzando altresì la vita utile del viadotto”.

I lavori che interessano l'arteria

Lungo la strada statale 372 “Telesina” sono in corso i lavori di manutenzione sul viadotto ‘Pantano’ situato in corrispondenza del km 52,900, tra i territori comunali di Paupisi e Ponte, in provincia di Benevento.

L’intervento – per un investimento complessivo di 4 milioni di euro – ha preso il via alla fine dello scorso aprile, con l’esecuzione di lavorazioni che hanno interessato la parte sottostante del viadotto, senza arrecare disagi alla circolazione della sovrastante Telesina.

A partire dallo scorso 28 settembre le attività sono poi entrate nel vivo (sulle strutture dell’opera) rendendo necessaria l’attivazione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, fino alla prossima estate, quando è previsto il completamento delle attività principali.

In concomitanza con il precedente periodo natalizio il cantiere è stato rimosso (per poi essere reinstallato nella prima metà di gennaio, nel rispetto di quanto comunicato in precedenza) allo scopo di agevolare gli spostamenti in occasione delle Festività.

In occasione di queste Festività pasquali – in ragione dell’attuale avanzamento delle attività, dovendo garantire la sicurezza della circolazione – non era possibile rimuovere il cantiere.