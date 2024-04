Al via in Valle Caudina 1° corso "Tecnico superiore per l’Automazione integrata" FOTO - Organizzato dall'Its 'Antonio Bruno'. Formerà operatori meccatronici, subito dopo il lavoro

Al via ad Airola in Valle Caudina il primo corso di “Tecnico superiore per l’Automazione integrata in ottica di Industry 4.0” dell'Its “Antonio Bruno”.

Gli studenti per due anni, grazie all'Istituto superiore airolano “A. Lombardi” frequenteranno il corso di alta formazione all'interno delle aule e dei laboratori ospitati nell'ex edificio del Tribunale airolano.

Questo pomeriggio il “Welcome Day” per la prima classe dell’ITS Academy “Antonio Bruno” alla presenza del sindaco di Airola, Vincenzo Falzarano, del fondatore dell'Its, Giuseppe Bruno, del direttore dell'Istituto, Carmine Tirri, la dirigente scolastica del 'Lombardi', Maria Pirozzi; della vicepresidente di Confindustria Benevento, Clementina Donisi; la dirigente Istruzione e Formazione della Regione Campania, Rossella Mancinelli, oltre che ai tutor che hanno intercettato e selezionato gli studenti e i docenti che li seguiranno per 24 mesi di alta formazione che consentirà ai frequentatori di essere inseriti in tempi brevissimi nel mondo del lavoro.

Un corso di meccatronica con specializzazione in Automazione integrata studiato e organizzato in brevissimo tempo come ha tenuto a precisare il direttore Tirri che ha poi sottolineato: “Una scommessa vinta in Valle Caudina. Abbiamo trovato dei giovani che hanno voglia di formarsi in meccatronica e soprattutto aziende che cercano giovani preparati. Un connubio perfetto”.

L'Its “Antonio Bruno” ha ricevuto negli ultimi tempi importanti riconoscimenti proprio per i tempi brevissimi che riesce a collocare nel mondo del lavoro praticamente tutti i suoi partecipanti ai corsi di alta formazione.

Gli ITS – Istituti Tecnici Superiori sono infatti Percorsi di Specializzazione Tecnica post diploma che nascono con l’obiettivo di assicurare una stabile offerta di percorsi biennali in ambiti tecnologici e in coerenza con le programmazioni economiche europea, nazionale e regionale.

Si costituiscono secondo la forma di ‘Fondazione di partecipazione’, una sorta di ‘piccolo politecnico’ con un’offerta formativa specializzata su un particolare settore merceologico, con un’alta percentuale di formazione in azienda e un’attività didattica improntata a lavori di progetto, simulazione di casi, laboratorio per formare un ‘supertecnico’. Il tutto finalizzato “alla formazione di supertecnici con competenze high tech e high touch”.

“Gli studenti selezionati per il corso di “Tecnico superiore per l’Automazione integrata in ottica di Industry 4.0 saranno seguiti passo dopo passo dagli insegnanti. Le aziende del territorio hanno bisogno di personale qualificato. Impegnatevi” il monito del presidente dell'Its, Giuseppe Bruno che rivolgendosi agli studenti si è detto “colpito dall'attenzione che ci state riservando alla presentazione del corso. Sarà un percorso tosto, impegnativo ma che vi restituirà competenze e gratificazioni personali e lavorative”.

Un pomeriggio intenso quello di oggi per gli studenti, tutor e per i docenti che hanno dato il via al percorso di studio previsto dal corso che è finanziato dalla Regione Campania.

“Sempre al fianco dei giovani che hanno voglia di formarsi e integrarsi nel mondo del lavoro in tempi strettissimi. Questo è un percorso che consente di inserire immediatamente i ragazzi formati” ha infatti rimarcato la dirigente della Regione Rossella Mancinelli.

Fondamentale il supporto delle aziende del territorio come ha rimarcato la vicepresidente di Confindustria Benevento, Clementina Donisi: “Confindustria crede nella formazione professionale e investe in questi percorsi specializzati. Tante aziende credono in questo progetto perchè forma figure molto richieste nel tessuto produttivo delle piccole e medie aziende anche sannite. L'Its ha dato dimostrazione, al pari dell'Energy Lab e il City Campus, di lavorare bene. Il tema della formazione – ha concluso Donisi – è sempre più centrale per le aziende”.

Soddisfatti il sindaco di Airola e la dirigente scolastica. Il primo cittadino Falzarano ha infatti acceso i riflettori sull'opportunità offerta dall'Its 'Antonio Bruno' di frenare lo spopolamento dei nostri territori: “Darà la possibilità a molti giovani di lavorare qui, nelle aziende del territorio che sono eccellenti e riconosciute ovunque per le loro produzioni di qualità”.

“Ci troviamo nella sede che ospita gli indirizzi tecnici del 'Lombardi' – ha infine spiegato la dirigente scolastica Maria Pirozzi -. Abbiamo laboratori molto attrezzati anche grazie al Pnrr che saranno utilizzati dai corsisti dell'Its. Per noi è stata una gioia aderire a questo progetto che favorirà l'occupazione dei nostri giovani nei loro territori. Airola, la Valle caudina e l'intero Sannio sono territori ricchi di opportunità, vanno solo intercettate e riconosciute”.