Code per lavori, Comitato S.o.S. 372 tuona: traffico già in mattinata "Lavori viadotto siano celeri e speriamo in una migliore organizzazione per evitare disagi"

Il Comitato S.o.S. 372 Benevento-Caianello interviene dopo la nota dell'Anas sulle lunghe code registrate ieri sulla Telesina tra Benevento e Paupisi. “Le code – rimarcano dal Comitato - erano già presenti dalla mattinata, difatti già dalle 11 del mattino la fila di auto cominciava dallo svincolo di Ponte-Torrecuso. Non può essere accettata, quindi, la tesi dell’Anas di un Suo intervento 'tempestivo' come non può che farci sobbalzare dalla sedia l’affermazione della sospensione dei lavori nel periodo natalizio per evitare disagi agli automobilisti. Invero la sospensione dei lavori era stata annunciata dall’Anas nella nota diffusa a settembre in merito all’inizio dei lavori ma di fatto non è stata mai attuata” secondo il Comitato che poi rimarca: “Ci auguriamo che per il futuro i lavori sul Viadotto Pantano, che sembrano non terminare mai, siano organizzati in modo da evitare disagi agli automobilisti che già ne stanno subendo tanti”.