Benevento-Juve Stabia, varato il dispositivo per auto e pedoni Per partita di lunedì chiusa via S. Colomba - incrocio via Vitelli - fino al piazzale degli Atleti

In occasione della partita di calcio del girone C del campionato di Lega Pro Benevento-Juve Stabia, in programma allo stadio Vigorito in programma lunedì 8 aprile alle 20,30, è stato varato, con ordinanza dirigenziale, uno specifico dispositivo traffico.

In particolare, dalle ore 17,30 alla fine delle esigenze di sicurezza, ci sarà la chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Santa Colomba, dall’incrocio con via Vitelli fino al piazzale degli Atleti. Il divieto pedonale non varrà esclusivamente per i residenti in zona.

Prevista inoltre la sospensione della circolazione veicolare in via Avellino, in caso di esigenze legate alla sicurezza pubblica, da attuarsi con disposizioni impartite da operatori di Polizia Stradale.