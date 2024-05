Benevento-Torres, Carli espulso dalla panchina: cosa è successo Il direttore sportivo ha rimediato un cartellino rosso nel corso del match play off

Non è mancata la tensione nel corso del match tra Benevento e Torres, valido per l’andata dei quarti di finale dei play of. Al 62’ della sfida, c’è stato un fallo non fischiato ai danni di Perlingieri. La decisione dell’arbitro è stata particolarmente contestata da tutto lo stadio, compresa la panchina giallorossa. A farne le spese è stato Marcello Carli che è stato espulso dal direttore di gara: il dirigente giallorosso non potrà essere in panchina a Sassari nella sfida di ritorno, in programma sabato prossimo.