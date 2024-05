Play off Serie C / Diretta Benevento-Torres, LIVE Al Vigorito la sfida dei quarti di finale d'andata degli spareggi promozione

Gara d'andata del match tra Benevento e Torres, valido per l'andata dei quarti di finale dei play off promozione. Al Vigorito si giocherà il primo atto, con il ritorno fissato a sabato in Sardegna: in palio c'è l'accesso alla final four, dove la vincente affronterà una tra Juventus Next Gen e Carrarese.

Benevento-Torres, le formazioni ufficiali

Benevento (3-4-3): Paleari; Berra, Capellini, Viscardi; Improta, Talia, Nardi, Simonetti; Ciciretti, Perlingieri, Lanini. A disp.: Manfredini, Benedetti, Masciangelo, Meccariello, Karic, Kubica, Marotta, Ciano, Ferrante, Agazzi, Rillo, Starita, Terranova, Carfora, Bolsius. All.: Auteri

Torres (3-4-1-2): Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Mastinu, Zambataro; Ruocco; Scotto, Fischnaller. A disp.: Garau, Rosi, Masala, Siniega, Liviero, Diakite, Fabriani, Cester, Nunziatini, Kujabi, Sanat, Goglino, Petriccione. All.: Greco

Arbitro: Virgilio di Trapani. Assistenti: Iacovacci di Latina e Zanellati di Seregno. Quarto ufficiale: Mastrodomenico di Matera. VAR e AVAR: Nasca di Bari e Pezzuto di Lecce

Benevento-Torres, il prepartita

Al Vigorito si affrontano Benevento e Torres per l'andata dei quarti di finale dei play off. Il ritorno si giocherà sabato in Sardegna. La Strega è reduce dalla vittoria contro la Triestina, mentre per la squadra di Greco è l'esordio negli spareggi