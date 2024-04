CampaniaAlleva, venerdì 19 aprile il via. Numeri triplicati per l'edizione 2024 Sold out spazi espositivi e posti letto. Minicozzi (associazione allevatori): presto un marchio

Saranno circa 500 gli espositori interni, esterni e allevatori che quest'anno parteciperanno alla seconda edizione di CampaniaAlleva, la più grande fiera zootecnica del Sud Italia e che quest'anno probabilmente per numero di presenze si attesterà un evento nazionale che sarà ospitato dal 19 al 21 aprile nell'area del Cecas di contrada Olivola, alle porte di Benevento.

CampaniAlleva 2024 si sviluppa su 18.000 metri quadrati coperti e 15.000 scoperti, oltre 700 animali, 145 razze in esposizione, mostre di bovini da latte, da carne, cavalli, asini, ovi-caprini, cunicoli, avicoli, esposizioni cinofile e relative prove attitudinali, mostre ed esposizioni ornitologiche. Edizione 2024 che sarà arricchita anche da numerosi convegni e dalla partecipazione di associazioni culturali e non ed artisti.

Valorizzare il lavoro degli allevatori e le eccellenze sannite l'obiettivo prefissato da Davide Minicozzi, presidente dell'Associazione allevatori Campania e Molise che ha organizzato il maxi evento che per il secondo anno consecutivo si svolgerà nell'area del Cecas.

Saranno presenti importanti aziende espositrici della multifunzionalità agricola, dai mezzi tecnici ai servizi. Una vasta Area Food con innumerevoli Eccellenze Enogastronomiche, Convegni, Workshop, Fattorie didattiche, Laboratori di Artigianato, Attività Culturali ed Artistiche legate al mondo agro-silvo-pastorale.

Insomma CampaniaAlleva cresce e lo dimostra il patrocinio concesso nelle ultime ore dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Campania.

Questa mattina la presentazione dell'evento che Palazzo Paolo V. Presenti, oltre al rappresentante di Campania e Molise degli allevatori, il sannita Davide Minicozzi, il direttore dell'Associazione allevatori, Augusto Calbi, l'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Caputo, i rappresentanti del Comune con il vicesindaco Francesco De Pierro e l'assessore Attività produttive, Luigi Ambrosone e tutti gli attori dell'edizione 2024 dell'expo CampaniaAlleva. Il sindaco Clemente Mastella, collegato telefonicamente perchè impegnato altrove, ha rimarcato l'importanza dell'evento per l'economia dell'intero Sannio e si è complimentato con gli organizzatori.

“Sold out gli spazi espositivi ed anche i posti letto a Benevento” annuncia fiero Minicozzi che poi rimarca il lavoro svolto in 'soli' due anni. Un lavoro intenso proiettato “non solo all'evento della prossima settimana ma pian piano ad una serie di iniziative per mettere in risalto le eccellenze sannite. In sinergia con il Comune e la Provincia per le migliaia di persone che verranno anche con pullman da fuori provincia sono stati predisposti dei pacchetti promozionali per far visitare le bellezze di Benevento e della provincia sannita”.

Insomma una vera e propria kermesse che attirerà in città non solo gli addetti ai lavori.

Associazione Italiana allevatori di Campania e Molise abbraccia circa 3mila associati e nei “prossimi mesi – ha annunciato ancora il presidente – diventerà un marchio territoriale. Abbiamo intenzione di creare iniziative che portino ricadute importanti economiche per le aziende associate. Obiettivo è quello di creare eventi che portino benefici economici tutto l'anno”.

“Far conoscere ai consumatori il grande lavoro degli allevatori, la qualità delle produzioni di carne e latte, l'importanza di questi prodotti per la salute dell'uomo e la cura che i nostri allevatori hanno per gli animali”. A rimarcare i cardini di CampaniaAlleva è stato il direttore dell'Associazione allevatori, Augusto Calbi che ha poi ricordato come durante ci saranno una serie di iniziative per promuovere anche la cultura e qualsiasi eccellenza sannita: “Sarà un'occasione importante per Benevento. Presenti anche espositori dall'Uganda e dalla Tunisia oltre che un'azienda degli Stati Uniti che produce colture idroponiche. Ed ancora, presente l'Enci con i cani da gregge e tanto altro”.

“La Regione crede nelle potenzialità di CampaniaAlleva” ha rimarcato l'assessore regionale Nicola Caputo. “Quest'anno presumiamo sia la consacrazione del successo. Dobbiamo diventare punto di riferimento del settore. Dobbiamo essere tutti maggiormente consapevoli della qualità delle eccellenze che si producono in questo territorio” ha poi concluso l'esponente della giunta regionale.

“Un'iniziativa importante per l'intero comparto della zootecnia ma crea anche un valore diffuso della provincia di Benevento. Iniziativa divenuta importante anche perchè gli allevatori arrivano praticamente da tutte le regioni d'Italia ha invece affermato Gennaro Masiello, numero uno della Coldiretti che è proprietaria dello spazio espositivo.

Presenti a Palazzo Paolo V anche i rappresentanti della Trotta bus e delle associazioni. Quest'anno i parcheggi saranno gestiti dal Comune di Benevento nell'area adiacente a quella che ospita l'Expo e i visitatori potranno raggiungere gli stand a bordo dei bus navetta.