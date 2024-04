Pnrr e Pnc, nuovo seminario formativo organizzato dalla Provincia di Benevento Giovedì alle 15.30 dal titolo “La Cassa Depositi e Prestiti incontra i Comuni”

Proseguono i seminari formativi della Provincia di Benevento in materia di gestione del PNRR e PNC. Giovedì 18 aprile, alle 15.30, presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori, è in programma l’evento dal titolo “La Cassa Depositi e Prestiti incontra i Comuni”.

Si tratta di un ulteriore tassello di formazione e a supporto degli Enti Territoriali impegnati sul programma straordinario europeo di ripresa dell’economia dopo la pandemia.

Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi che ringrazia per la collaborazione la Cassa DD PP, Società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che si occupa della crescita del Paese e della gestione del risparmio.

Nella Sala Consiliare della Provincia saranno presenti i Sindaci e gli amministratori locali, i Segretari Generali. I responsabili degli Uffici Finanziari e Tecnici, i Revisori delle amministrazioni locali, ovvero tutti i Soggetti che sono al lavoro quotidianamente per l’attuazione delle misure straordinarie di ripresa economica e resilienza volute dall’Unione Europea e dal Governo nazionale.

Tra gli argomenti che, con la Cassa DD PP, saranno trattati ed illustrati ai partecipanti al Seminario sono inseriti: il Prestito Investimenti PNRR-PNC, rivolto agli Enti locali e agli Enti Pubblici non Territoriali beneficiari del PNRR o PNC, che potrà anticipare parte dei contributi assegnati; e il Prestito Green a tasso agevolato destinato ad investimenti “green. I lavori del Seminario con la Cassa Depositi e Prestiti sarà moderato dall'Avv. Nicola Boccalone, Dirigente del Settore Amministrativo-Finanziario della Provincia di Benevento,

Questo il programma:

15.30: Saluti e introduzione ai lavori: Nino Lombardi, Presidente Provincia di Benevento; Carmine Agostinelli, Sindaco di San Bartolomeo in Galdo e Consigliere Provinciale con deleghe al Bilancio.

15.50: Prestito Green e Fondo Rotativo Progettualità - Giuseppe Chirico, Relazioni Business PA Sud Italia ed Enti Monitorati, CDP; 16,15: Prestito Investimenti PNRR-PNC - Salvatore Russo, Relazioni Business PA Sud Italia ed Enti Monitorati. CDP. 16.35: L'esperienza di finanziamento del Comune di Baselice - Michele Ferro, Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Baselice.