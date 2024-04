L'opposizione: "Ancora miasmi a Ponte Valentino" "Notevolissimo peggioramento della qualità dell'aria: effettuare verifiche con la massima urgenza"

Con nota trasmessa in data odierna i gruppi Civico22, PD, Città Aperta e Azione hanno segnalato le forti esalazioni di miasmi che negli ultimi giorni hanno interessato le zone di Ponte Valentino – Contrada Coluonnni, raccogliendo le istanze pervenute dai residenti.

Si è infatti registrato un notevolissimo peggioramento della qualità dell’aria, appestata da miasmi ben percepibili anche a distanza e sempre provenienti dalla zona già oggetto di accertamenti nei mesi scorsi.

Nella nota si rappresenta che, come accaduto anche lo scorso anno, proprio con l’approssimarsi della stagione calda e con temperature più elevate, quali quelle registrate in questi giorni, che le esalazioni peggiorano notevolmente, impattando enormemente sulla qualità della vita dei residenti.

È appena il caso di ricordare che già nei mesi addietro, la ASL ebbe ad affermare, proprio in relazione alle esalazioni denunciate nella zona, che “…i valori alti riportati indicano sicuramente il superamento della soglia olfattiva, con conseguente disagio per la popolazione, che protratto nel tempo può compromettere la qualità della vita. Pertanto, resta prioritaria l’individuazione e/o la correzione delle disfunzioni riscontrate a salvaguardia del benessere della collettività e dei lavoratori.” (relazione ASL del 27.9.2023).

Ebbene, se si considera da quanti mesi è insorto il problema dei miasmi, è decisamente condivisibile l’allarmante preoccupazione dei cittadini della zona interessata per l’insalubrità dell’aria, nonché l’incompatibilità di tale situazione con le normali attività quotidiane, in primis l’apertura delle finestre.

Allo stato, appare evidente che le misure sino ad oggi adottate non sono in alcun modo adeguate a risolvere la problematica che si trascina ormai da tempo.

Su tali considerazioni, i consiglieri comunali hanno interessato il Sindaco, il Procuratore della Repubblica, il Prefetto, l’Assessore all’ambiente e il Dirigente, il Presidente della Provincia, l’ARPA Campania, il Consorzio ASI, l’Ufficio regionale alle Autorizzazioni ambientali.

Si chiede, nella nota trasmessa, di effettuare con la massima urgenza tutte le verifiche necessarie ad accertare la criticità segnalata in questi giorni dagli abitanti e predisporre ogni indagine necessaria a verificare la fonte delle appestanti esalazioni.

Allo stesso modo, si chiede di provvedere ad impartire con la massima urgenza tutte le prescrizioni necessarie alla cessazione di tali esalazioni e al ripristino di un’adeguata qualità dell’aria.

I consiglieri comunali chiedono infine al Sindaco, quale massima autorità sanitaria della città, di voler immediatamente convocare un tavolo tecnico con gli interessati e riferire all’esito delle risultanze emerse.