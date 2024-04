Aree interne, i vescovi Metropolia Benevento presentano: "La sfida possibile" Lunedì la presentazione. Arcivescovo Accrocca a CampaniAlleva: sia questo evento volano di sviluppo

Cinque anni dopo la pubblicazione della lettera “Mezzanotte del Mezzogiorno” i vescovi della Metropolia beneventana tornano a far sentire la propria voce, rimarcando la questione delle Aree interne, sempre più emarginate e crocevia di problematiche devastanti per le comunità locali e per il Paese, prime tra tutte la povertà, il calo demografico e lo spopolamento. In questi anni l’impegno dei Vescovi ha suscitato curiosità e attenzione alla problematica da essi sollevata anche al di fuori dei confini regionali.

Lunedì 22 aprile, alle ore 11, presso il Palazzo arcivescovile di Benevento, monsignore Felice Accrocca e i vescovi della Metropolia presenteranno la Lettera “La sfida possibile”, con la quale cercano di fare il punto della situazione, sollecitando un rinnovato impegno per superare carenze e contraddizioni e favorire così il riscatto delle nostre realtà attraverso una maggiore sinergia. Una prima occasione sarà la sessione del Forum dal titolo: Alta Velocità – Partire, tornare… forse restare, che focalizzerà i grandi temi delle interconnessioni. Argomenti che saranno trattati a Benevento, presos il Centro La Pace, il 6 e il 7 maggio prossimi.

“Questo è un primo passo per le aree interne, speriamo si prosegua anche se il percorso è lungo e non semplice”. Queste intanto le parole dell'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca a margine della benedizione di CampaniAlleva 2024 questa mattina alle porte di Benevento. La più grande fiera zootecnica del Centro Sud che si speri possa portare benefici economici non solo al comparto zootecnico e agricolo del Sannio ma anche all'intera provincia con un indotto che può rappresentare un volano di sviluppo.