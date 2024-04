Traffico: domani chiusura di via Annunziata Senso unico alternato per i soli residenti

E' stata disposta per domani la chiusura temporanea al traffico di via Annunziata (in corrispondenza dal civico 110) dalle ore 14,30 alle 17,30.

Senso unico alternato per i soli residenti di via Annunziata (da civico 110) a via Rummo. Sempre dal civico 110 di via Annunziata istituito il divieto di sosta con rimozione coatta.