Tornano i miasmi a Benevento: Don Maurizio Patriciello rilancia l'allarme Mastella: alle prime segnalazioni ho già nuovamente allertato le autorità competenti

“Arrivando a Benevento abbiamo sentito una puzza terribile, questi cattivi odori ci perseguitano, vedete di che si tratta e liberate le persone da questi fetori onnipresenti”.

Parola di Don Maurizio Patriciello il parroco del Parco Verde di Caivano oggi a Benevento per ricevere il premio giornalistico Tangredi ha lanciato l'allarme sulla vicenda dei miasmi che nei mesi scorsi hanno messo nel mirino alcune aziende dell'area industriale di Ponte Valentino.

Cattivi odori da qualche giorno nuovamente segnalati da alcuni cittadini della zona di contrada Ponte Valentino e in quelle vicine.

“C'è sicuramente qualcosa che non va – aggiunge ancora Don Patriciello –. Dobbiamo avere la capacità di essere strabici. Con un occhio dobbiamo guardare la realtà locale e con l'altro essere attenti a ciò che succede intorno perchè ormai è il mondo è interconnesso”.

Sull'argomento è intervenuto anche il sindaco Clemente Mastella: “Proprio ieri ho nuovamente scritto ad Arpac, Asl e Procura riguardo alle segnalazioni dei cittadini. Ho già inviato la polizia municipale per una ricognizione. So che la Procura continua ad indagare (ndr sulla vicenda è in corso un'inchiesta). Dall'Asi ho però avuto notizia dell'installazione nel giro di qualche giorno di strumenti operativi fissi per tenere sotto controllo questi miasmi. Ora dobbiamo attendere”.