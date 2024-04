Il 22 aprile il convegno per la "Giornata Mondiale della Sicurezza" di Formedil Lunedì prossimo a Benevento con gli ordini professionali e rappresentanti sindacali

Si terrà il prossimo 22 aprile, alle 9, l’annuale appuntamento denominato “Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro” Istituita dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) nel 2003. La manifestazione si terrà a Benevento, presso il Formedil Formazione e Sicurezza di Benevento, in via Maria Pacifico 54/C.

L’iniziativa, organizzata a livello nazionale dall’ente bilaterale Formedil e realizzata sul territorio dal Formedil della provincia di Benevento, si propone di sollevare consapevolezza sui rischi legati al lavoro e promuovere pratiche sicure per costruire una cultura, sempre più positiva, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, coinvolgendo tutti i soggetti istituzionali e non che a vario titolo sono legati al tema (INAIL, INL, Ordini Professionali, Università, scuole, ecc.).

Parteciperanno all’evento: Albano Della Porta, presidente del Formedil Formazione e Sicurezza di Benevento; Guglielmo Loy, presidente Nazionale Consiglio indirizzo e Vigilanza INAIL; Mario Gallo, esperto del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali; Giuseppe Patania, direttore della Direzione Interregionale del Lavoro del Sud Italia sede di Napoli; Daniele Leone, direttore Regionale INAIL Campania; Francesco Pallotta, direttore UOC Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro ASL Benevento; Andrea Lanzetta, segretario regionale FENEAL UIL, Massimo Sannino, segretario Regionale FILCA CISL; Vincenzo Maio, segretario regionale FILLEA CGIL e Luigi Della Gatta, presidente ANCE Campania.

Apporteranno un contributo all’iniziativa gli studenti dell’Istituto “Galilei-Vetrone” di Benevento, dell’Istituto “M. De Liguori” di Sant’Agata de Goti e l’istituto “C. Giustiniani” di Cerreto Sannita. La manifestazione vede il patrocinio degli ordini Professionali - Architetti, Geometri e Ingegneri della provincia di Benevento - e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Benevento, che riconosceranno ai propri iscritti i CFP.