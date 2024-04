Sport e solidarietà. In tanti a Montesarchio per "Il Calcio che Unisce…" LE FOTO Fondi in beneficenza di alcune associazioni. Boom di presenze allo stadio 'Allegretto'

Davvero tantissime le persone che questa mattina a Montesarchio hanno scelto di tifare per la solidarietà ed hanno deciso di acquistare il biglietto per assistere alla Prima Edizione de "Il Calcio che Unisce…”, evento organizzato dal consigliere Delegato allo Sport, Nico Ambrosone, con il patrocinio del Comune di Montesarchio, Regione Campania, Provincia di Benevento, Confindustria di Benevento e CiONI.

Una partita tra le vecchie glorie calcistiche della Valle Caudina contro la Nazionale italiana attori dove il risultato non conta di certo ma che ha messo in luce il cuore grande della Valle Caudina e non solo.

In campo, allo stadio Allegretto le associazioni, le scuole, gli sponsor e la voglia di vivere e far vivere, magari a chi è meno fortunato, una mattinata di spensieratezza tra calcio, musica e solidarietà.

“Montesarchio punta sulla solidarietà – ha sottolineato il consigliere comunale con delega allo Sport Ambrosone -. Il ricavato dell'oltre il 60 per cento dei biglietti messi a disposizioni e venduti sarà devoluto ad associazioni del posto, tra cui l’Unitalsi, L’infinito di Manuel, Cambiamenti e l'Associazione Sophie Nuzzo”.

Amministrazione comunale di Montesarchio, guidata dal sindaco Sandomenico, al lavoro da giorni “in sinergia con l’Assessore all’Istruzione Marcella Sorrentino, per il coinvolgimento delle scuole e con la Vice Sindaco Morena Cecere e il consigliere delegato agli Eventi Nunzio Nazzaro per rendere questo evento indimenticabile e per far sì che questa sia solo la prima di tante edizioni.

Tantissime le associazioni che prima della partita hanno sfilato a bordo campo. Un lungo serpentone di umanità e coraggio che ha voluto dire grazie ai tanti spettatori che hanno assistito alla partita ed applaudito dagli spalti.

Ricordi e solidarietà per le Vecchie Glorie della Valla Caudina, tra gli altri: Pasquale Casale (l'ex Napoli, Avellino e Pisa oltre ad essere allenatore di lunga data), l’avvocato Adolfo Pagnozzi storico capitano del Montesarchio. Ed ancora, tra coloro che hanno accettato l'invito: Clemente Mauriello detto Buso, Sergio Buono, mister Renato Cioffi, mister Andrea Ciaramella ed altri.

Evento mix di sport, musica, spettacolo e solidarietà che ha visto la partecipazione anche di alcune scuole di danza di Montesarchio, l'associazione podisti e di volontariato”.