San Pio: i ringraziamenti di una paziente al direttore e all'equipe La lettera della figlia di una paziente affetta da una malattia invalidante

Un attestato di profonda stima e grande apprezzamento per la disponibilità del Direttore Generale Maria Morgante e la professionalità

dei medici dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, viene espresso dalla figlia di una paziente affetta da una malattia invalidante, assistita in ADI.

“Mia madre da dieci anni è affetta da una terribile malattia e noi familiari combattiamo insieme a Lei, con tutte le difficoltà che essa comporta. Qualche giorno fa per un cambio della cannula tracheostomica con conseguente esame broncoscopico, si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

La procedura generalmente è effettuata dai medici che La assistono a domicilio, ma hanno ritenuto difficile il cambio, considerato il lungo

tempo trascorso. Desidero tanto ringraziare Lei Direttore, che ci ha dato la possibilità di fare quanto necessario ed in tempi brevi, ringrazio con tutto il cuore il Dr. Gaetano Beatrice della UOSD di Broncologia e tutta l’èquipe medica che ha assistito mia madre con premura e professionalità. Per noi è stato un sollievo aver avuto questa opportunità da parte dell’AORN San Pio.

Saper di poter contare, nella sfortuna della malattia su personale qualificato e disponibile, ci è di grande aiuto, ma soprattutto lo è per chi

non puo’ contare sull’aiuto di parenti e familiari, grazie a nome di tutti”.

““Ringrazio la figlia della paziente che ha voluto elogiare il lavoro dei medici e del personale ospedaliero del San Pio che ogni giorno, con spirito di abnegazione si dedicano alla loro professione. Il nostro obiettivo è garantire cure e assistenza a tutti i nostri pazienti e cercare di alleggerire i loro problemi”- afferma il Direttore Generale dell’azienda Ospedaliera San Pio Maria Morgante.