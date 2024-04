Il Centro Elite e CSC comunicano l'inizio di una partnership Partnership finalizzata ad offrire un servizio di alta formazione in ambito tecnologico-digitale

La Scuola di Formazione Professionale CENTRO ELITE MORIELLO SRL, nasce a Benevento nel 1986, aprendo al mondo della qualificazione professionale le proprie competenze, come modello che comprende le conoscenze e le abilità necessarie per svolgere un determinato lavoro.

Una perla nel cuore della Campania e del Sannio, un fiore all'occhiello che ha dato e dà lustro alla città di Benevento promuovendo professione, arte e mestieri. Con i suoi 800 mq., 10 aule, laboratorio informatica, sala congressi, il Centro Elite si avvale di docenti altamente qualificati per garantire percorsi finalizzati alla preparazione ottimale delle diverse figure professionali.

I corsi del Centro Elite, autorizzati dalla Regione Campania, offrono un'opportunità straordinaria: la possibilità di entrare subito nel mondo del lavoro, attraverso le esperienze raggiunte durante un percorso formativo, sviluppando la capacità di usare conoscenze, abilità personali, sociali e metodologiche.

Il Centro, già Leader nella formazione del settore estetico, moda e design, sanitario, socio educativo-assistenziale, al fine di offrire a tutti i soggetti interessati un servizio altamente qualificato nell’Alta Formazione in ambito delle tecnologie digitali quali: cybernetica, cybersecurity, robotica, intelligenza artificiale, sicurezza e privacy, impiantistica, domotica , cloud ecc., ha avviato un partenariato con il Gruppo CSC, al fine di garantire un percorso formativo, in cui le competenze siano sviluppate in termini di responsabilità, autonomia e collocate su livelli crescenti di padronanza, che documentino conoscenze e abilità proporzionalmente più complesse.

Il Gruppo CSC, con sede legale in Montefusco (AV), nasce nel 2004, diventando sin da subito leader nel settore della consulenza e dell’assistenza nelle tecnologie informatiche di Alta Qualità, al servizio delle imprese e della Pubblica Amministrazione.

La mission lungimirante di investire sul proprio territorio è stata fondamentale nella crescita e nello sviluppo del Gruppo. Infatti, se da un lato quest’azione ha permesso di generare una fondamentale crescita umana, dall’altro insieme alle fiorenti professionalità ha consentito di creare una struttura competitiva ed efficiente, proiettata con entusiasmo nel mondo della tecnologia e capace di diventare, nel corso degli anni, una fra le più solide realtà italiane del settore.

Sempre nell’ottica di un crescente sviluppo, CSC si è ulteriormente specializzata nei settori strategici dell’infrastruttura IT, ampliando la propria offerta, spaziando dai settori della cybersicurezza a quelli della digitalizzazione dei processi, nonché agli ambiti dell’educazione, dell’economia e della finanza.

Di recente, CSC, in un’ottica di crescita aziendale e di diversificazione dell’offerta di servizi proposta, ha dato vita ad un’ulteriore, nuova ed originale divisione, denominata CSC Ricerca Sviluppo ed Alta Formazione, attenta alle nuove esigenze del mercato e diretta ad offrire attività volte alla formazione e allo sviluppo delle competenze digitali.

L’accordo sottoscritto fra Centro Elite e CSC, segna l’avvio di una proficua collaborazione, avente come obiettivo specifico la formazione di specialisti, dotati di una solida base culturale e professionale sulle tecnologie, le metodologie e le tecniche, con particolare attenzione ai settori dell’IT, dell’IA e del cloud.

La conoscenza è una continua ricerca di migliorarsi, una crescita del presente nella prospettiva di un futuro che tenga sempre al centro la persona.