"Emozioni di Primavera" raddoppia: tre eventi musicali nel viaggio nei Musei Le iniziative annunciate dal presidente della Provincia di Benevento e Sannio Europa

Alle aperture straordinarie della Rocca dei Rettori (RoccAperta), che hanno preso il via oggi, si aggiungono tre appuntamenti musicali con “Fallow the Music”, iniziativa promossa ed organizzata da “Sannio Europa” in collaborazione con il Forum dei Giovani della Provincia di Benevento e l’associazione fotografica “Officina35MM”.

A renderlo noto sono Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento, e Giuseppe Sauchella, Amministratore Unico di Sannio Europa, Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita.

Il primo incontro si svolgerà il 27 aprile (ore 17) nel Cortile interno della Rocca dei Rettori, con un momento di musica d'ambiente a cura di Angelo Caravella (al basso) e Michele Catalano (alla chitarra) che eseguiranno brani di improvvisazione jazz, new age e soul.

A seguire si esibirà Jessica Vetrone, una giovane cantautrice beneventana, vicina al pop contemporaneo, la cui produzione prende forte ispirazione dall'indie italiano e dalla musica leggera americana.

Porterà brani propri e di pop italiano come Coez, Tha Supreme e Ariete. La seconda tappa avrà luogo il 5 maggio con Davide Aristodemo e Gabriele Aristodemo, in arte "xDaveede" e "Gabexe", un duo folk-rock con una scaletta variegata composta da cult della musica inglese e italiana quali Beatles, David Bowie, Pino Daniele, Lucio Battisti e altri.

Nella stessa giornata si esibiranno Alessia Di Maio (voce e mandolino) e Antonio Toto (chitarra classica): due ragazzi di formazione accademica, orientati sulla musica iberica e sul folk tradizionale, che alterneranno un repertorio di flamenco, musica classica e di cantautorato italiano.

Il ciclo di incontri si conclude il 2 giugno quando i musicisti Stefano Mauriello (batteria) e Michele Catalano (chitarra) suoneranno musica strumentale esplorando diversi generi, dal funky al raggae, dal soul al blues.