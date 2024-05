Professionalità e umanità. Grazie alle équipe Neurochiurgia e Neurorianimazione Lettera di un paziente per i dottori Boniello e Parbonetti e la risposta del direttore Morgante

“Dieci pagine non basterebbero per esprimere il mio pensiero. Vogliano, queste poche e semplici righe, racchiudere e trasmettere la mia soddisfazione e gratitudine per la professionalità e umanità ricevuta durante il mio ricovero presso i Reparti di Neurochiurgia e Neurorianimazione dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento”. Ad usare parole di apprezzamento per l'operato dei sanitari è un paziente che ha inviato una missiva alla direzione generale del San Pio per mettere in risalto la professionalità del reparto che a Benevento è stato sempre un fiore all'occhiello.

“L'esperienza, la capacità e la preparazione dei medici e del personale infermieristico, in aggiunta ad una distintiva componente umana – scrive il paziente -, garantiscono l'assistenza fisica e psicologica necessaria per agevolare la ripresa dell'ammalato. In particolare, un profondo e sincero "grazie" lo porgo al Direttore UOC Neurorianimazione Vincenzo Boniello e al direttore UOC Neurochirurgia Giovanni Parbonetti, a cui mi sono affidato senza dubbio alcuno e che mi hanno consentito di affrontare con una sorprendente serenità un delicato intervento di circa 8 ore.

Un ringraziamento particolare alla caposala del reparto di Neurochirurgia, la signora Concetta: donna capace, sempre sorridente, umana, disponibile, materna”.

“Rivolgo un sentito ringraziamento ed i migliori auguri al paziente che si congratula con i professionisti menzionati nella nota di encomio” la risposta del direttore generale Maria Morgante che spiega come “l’umanizzazione dell’assistenza e delle cure, l’empatia, la vicinanza, il supporto e l’aiuto anche psicologico ed emotivo ai nostri assistiti sono fattori che qualificano l’attività dei nostri medici e del personale sanitario e nobilitano il lavoro e la missione di tutti noi”.