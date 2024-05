Lavori edilizia scolastica: nuovo vertice al 30 maggio Tavolo istituzionale e con i dirigenti degli istituti scolastici coinvolti

Riunito nel pomeriggio nella Sala Angelo Biscardi di Largo Carducci il Tavolo istituzionale con la partecipazione, da una parte, della

Provincia di Benevento, con il Consigliere delegato Carmine Agostinelli, i Dirigenti all’edilizia scolastica, Salvatore Minicozzi, e al PNRR,

Nicola Boccalone, assistiti dai funzionari preposti, e, dall’altra, i rappresentanti degli Istituti delle Secondarie Superiori “Galilei-Vetrone”, “Alberti” e “Giannone”, tutti insistenti in piazza Risorgimento del capoluogo, per discutere sul piano dei traslochi necessario per realizzare i programmi finanziati dal PNRR e dalla BEI di ricostruzione, ristrutturazione ed efficientamento energetico dei 3 immobili.

Dopo l’incontro di giovedì scorso 16 maggio nel corso del quale i Dirigenti della Provincia prospettarono 4 ipotesi per la sistemazione

provvisoria di Aule, Laboratori e Uffici Amministrativi dei 3 Istituti in altri immobili nel capoluogo, gli Organi dirigenti scolastici, come

stabilito, hanno esaminato e discusso le diverse opzioni ed hanno illustrato nel pomeriggio di oggi le conclusioni raggiunte per poter

definire d’intesa con la Provincia una soluzione condivisa al puzzle dei traslochi. Alla luce di quanto emerso dal dibattito odierno, nella comune condivisione del programma edilizio necessario a garantire Scuole sicure ed efficienti, si è registrata una sostanziale convergenza sulla proposta n. 4 della Provincia da parte di due Istituti, l’”Alberti” ed il “Giannone”; mentre sta per essere avanzata ufficialmente alla Provincia un’ulteriore possibile soluzione al problema da parte del “Galilei” che ha formalmente deciso con i propri Organismi solo nel primo pomeriggio di oggi di poter continuare ad utilizzare gli spazi dell'Istituto ancora disponibili. Il Consigliere Agostinelli ed i Dirigenti Minicozzi e Boccalone, preso atto della comunicazione del “Galilei” ed in attesa comunicazione ufficiale, si sono riservati di valutarla. La riunione del Tavolo istituzionale è stata dunque aggiornata a giovedì 30 maggio alle ore 15.30.