Ponte San Nicola: si chiude per lavori. Riapertura il 7 settembre Ordinanza dirigenziale, flussi deviati su via Ponticelli e Rotonda delle Scienze

Con ordinanza dirigenziale è stata disposta la chiusura al traffico veicolare di via Hirsch-Ponte sul torrente San Nicola nel tratto compreso tra via dei Dauni e Rotonda delle Scienze da oggi fino alle ore 10:00 del 7 settembre. E' prevista la deviazione dei flussi di traffico provenienti da Capodimonte (direzione centro città) su via Ponticelli e quelli provenienti da via Paolella (direzione autostrade) su Rotonda delle Scienze.

L'ordinanza è motivata dai lavori di messa in sicurezza del Ponte San Nicola.