Ladri scatenati nel Sannio, abitazioni e bar-tabacchi nel mirino Colpi a Pago Veiano, Pesco Sannita e in un'attività commerciale lungo la Statale Telesina

Ancora furti nel Sannio. Notte movimenta a causa dei raid dei ladri in vari centri della provincia. Le scorribande dei malviventi hanno fatto registrare colpi nelle abitazioni a Pesco Sannita e Pago Veiano.

Nel primo caso, nel tardo pomeriggio, nel mirino una casa nel centro urbano del paese. Dopo aver forzato un infisso, gli autori del colpo hanno messo a soqquadro gli ambienti ed hanno portato via denaro contante e gioielli per un valore di alcune migliaia di euro. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini.

Lavoro per i carabinieri anche per il furto nell'abitazione di un pensionato nelle campagne di Pago Veiano. Bottino: alcuni monili in oro.

Nella notte, invece, nel mirino di tre persone, sembra con il volto coperto, è finito il Bar – Tabacchi lungo la Statale Telesina, nel territorio di San Salvatore Telesino. Dopo aver mandato in frantumi il vetro della porta d'ingresso, i malviventi sono entrati nell'attività commerciale dalla quale hanno portato via il registratore di cassa ed una macchina cambiasoldi caricata poi su un'auto che si è allontanato a gran velocità dalla zona.