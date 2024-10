Svaligiata l'abitazione di due avvocati. Cassaforte aperta con fiamma ossidrica Benevento. E' accaduto nella zona alta della città

Erano al lavoro e certo non immaginavano che in quei momenti qualcuno ne stesse violando l'intimità. L'hanno scoperto, purtroppo, quando sono rientrati in serata. Quando hanno provato l'amarezza che conosce solo chi è stato costretto a subire la 'visita' dei ladri. L'ennesimo furto, una lista di vittime sempre più lunga della quale fanno parte, ora, anche due avvocati di Benevento.

L'incursione è stata messa a segno nella zona alta di Benevento, in un'abitazione al piano rialzato: una prima ricostruzione indica in una finestra, ovviamente forzata, la via di accesso all'appartamento. Una volta all'interno, i malviventi hanno avuto tutto il tempo per mettere completamente a soqquadro tutte le stanze ed aprire, usando una fiamma ossidrica, una piccola cassaforte a muro nascosta da un quadro. Arraffato il bottino - oro e soldi -, se la sono svignata, riuscendo a far perdere le loro tracce nel tardo pomeriggio.

Rincasati, i due professionisti non hanno potuto fra altro che chiedere l'intervento della polizia, che ha avviato le indagini su un colpo che per le modalità seguite deve per forza aver provocato rumore in quella dimora presa di mira. Pare che qualcuno dei condomini abbia sentito un po' di trambusto e che abbia pensato allo spostamento dei mobili. Non era così, purtroppo.

(foto di repertorio)