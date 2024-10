Benevento, la seduta a porte aperte dirottata all'Avellola Questa mattina la squadra lavorerà nella struttura di via Avellino

Nuovo cambio di programma per la seduta a porte aperte della settimana. Il Benevento non si allenaerà all'Antistadio Imbriani, bensì al campo Avellola, che essendo in sintetico risente di meno delle piogge cadute in questi giorni.