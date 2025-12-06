Limatola, Forum dei Giovani: riaprono le iscrizioni "Crediamo fortemente nel ruolo di centralità che i giovani rivestono"

Forum dei Giovani, verso la riapertura delle iscrizioni. Il sindaco di Limatola Domenico Parisi con l'assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Peppe Altieri e l'Amministrazione comunale tutta rendono noto che nel mese di Gennaio saranno riaperti i termini per l'iscrizione al sodalizio giovanile e per la contestuale presentazione, da parte degli interessati, delle candidature al ruolo di consigliere del Forum. "Crediamo fortemente nel ruolo di centralità che i giovani rivestono e devono rivestire nelle dinamiche cittadine - così fanno presente Parisi ed Altieri - per questo motivo abbiamo convintamente deciso di ripartire con l'iter che andrà a concludersi, come auspichiamo, con l'insediamento della prima Assemblea del Forum dei Giovani. Coinvolgere, stimolare i nostri ragazzi rispetto alla vita della loro Comunità rappresenta - proseguono - un dovere per le Amministrazioni comunali. Vogliamo che sempre più i nostri giovani diventino protagonisti della vita cittadina con la loro attività di propulsione, di idee e brillantezza".

Con sue radici istituzionali nella Carta europea della Partecipazione dei Giovani (1990) e nel successivo Libro Bianco della Commissione Europea (2001), il Forum si pone come un laboratorio di idee e un motore di cambiamento per il territorio.

Tra le sue facoltà anche quella di proporre all'attenzione del Consiglio comunale istanze e progetti tesi a migliorare la condizione giovanile e i servizi ad essa dedicati. "I nostri giovani sono il nostro motore propulsore - proseguono e concludono Parisi ed Altieri - Attraverso il Forum dei Giovani vogliamo istituzionalizzare questo loro ruolo affinché diventino sempre più soggetti attivi ed affinché sempre più possano mettere a disposizione il loro talento per la crescita della Comunità. Perché sempre più Limatola possa essere anche a loro misura".