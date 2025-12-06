Condannato a 2 anni e 6 mesi per furto, 31enne finisce in carcere Benevento. L'uomo arrestato dalla Mobile. Controlli della polizia

Due anni e 6 mesi per furto aggravato in concorso. E' la pena che deve scontare Francesco Lepore, 31 anni, di Benevento, che la Squadra mobile ha arrestato e condotto in carcere sulla scorta di un ordine emesso dalla Porcura generale presso la Corte di appello. Lepore è difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo.

Nel corso dei controlli, eseguiti anche ad Apice anche con il Reparto prevenzione crimine Campania, la polizia ha verificato 391 persone, di cui 56 con precedenti penali o pregiudizi di polizia, e 180 veicoli.